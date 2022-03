Disney Plus anuncia 12 nuevos dramas coreanos originales para 2022

El gigante de Disney Plus anunció el 3 de marzo planes para traer a la plataforma 20 nuevos títulos coreanos este año, de los cuales 12 son producciones originales de dramas coreanos como Snowdrop con Jisoo de BLACKPINK.

Los K-Dramas recientemente anunciados que se esperan de Disney Plus incluyen King Of Savvy (Choi Min-sik, Heo Sung-tae), Crazy Love (Krystal Jung, Kim Jae-wook), Big Mouth (Lee Jong-suk, Girls' Generation's Yoona ) y The Zone: Survival Mission (Yoo Jae-suk, Yuri de Girls' Generation).

En particular, Disney Plus también trajo BLACKPINK: The Movie, un largometraje que gira en torno al grupo femenino de K-Pop BLACKPINK a la luz de su quinto aniversario de debut el año pasado, a su plataforma. La película llegó por primera vez a los cines de todo el mundo en agosto de 2021.

Algunos próximo originales de Disney Plus que ya se habían anunciado previamente incluyen el thriller de acción y héroes Moving (Jo In-sung, Han Hyo-joo) y Kiss Sixth Sense (Yoon Kye-sang, Seo Ji-hye). Sin embargo, sus fechas de lanzamiento aún no se han revelado.

Varias series incluidas en el anuncio de alineación de Disney Plus ya se estrenaron y actualmente se transmiten en el servicio, a saber, Grid (Seo Kang-joon, Kim Ah-joong), Rookie Cops (Kang Daniel, Chae Soo-bin) y Outrun de Running Man, así como el recientemente concluido K-Drama Snowdrop (Jisoo de BLACKPINK, Jung Hae-in).

Foto: Disney Plus / Snowdrop con Jisoo y Jung Hae In

En otras noticias de K-Drama, el elenco del exitoso drama El Juego del Calamar (Squid Game) de Netflix de 2021 ha hecho historia en los SAG Awards 2022 con dos importantes premios de actuación, con los miembros del elenco Lee Jung-jae y Jung Ho-yeon convirtiéndose en los primeros actores de una “no-serie en inglés” para ganar premios de actuación de la ceremonia.

La serie Squid Game también se llevó a casa el trofeo a la Actuación Sobresaliente de un Conjunto de Acrobacias en una Serie de Televisión. Al final de la noche, Squid Game había ganado en tres de las cuatro categorías en las que había sido nominado. Disney Plus producirá K-Drama con idols del K-Pop, ¿qué opinas?

