Discurso y fotos de BTS en la conferencia de prensa de la Casa Blanca

“WE ARE PROUD OF YOU BTS”, es una de las tendencias creadas por ARMYs en redes sociales tras la presencia del grupo de K-Pop BTS en la conferencia de prensa de la Casa Blanca el martes 31 de mayo.

Después de una previa conferencia con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, los chicos de BTS se reunieron con el presidente Joe Biden como parte de una visita destinada a discutir la inclusión y representación asiática. También abordaron los crímenes de odio y la desinformación contra los asiáticos.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte algunos de los momentos más importantes del discurso y fotos de BTS en la Casa Blanca en Washington, DC.

Fotos de BTS en la Casa Blanca compartidas en Twitter

"Si bien muchos de ustedes pueden conocer a BTS como íconos internacionales nominados al Grammy, también juegan un papel importante como jóvenes embajadores que promueven un mensaje de respeto y positividad", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Cada miembro de BTS habló en el podio, la mayoría en coreano, luego de la presentación de Jean-Pierre. RM, el líder del grupo y único miembro de la banda que habla inglés con fluidez, comenzó agradeciendo a Jean-Pierre por sus "amables palabras" y presentó al grupo.

"Hola, somos BTS y es un gran honor ser invitado a la Casa Blanca hoy para discutir los temas importantes de los crímenes de odio contra los asiáticos, la inclusión y la diversidad asiática", dijo Kim Namjoon.

El resto del grupo, hablando a través de un intérprete, dijo que "se unieron a la Casa Blanca para estar con "la comunidad AAPI y celebrar". Para los que no están familiarizados, Stop AAPI Hate es una organización sin fines de lucro que dirige un centro de denuncias que rastrea incidentes de odio y discriminación contra estadounidenses de origen asiático e isleños del Pacífico en los Estados Unidos.

"Estábamos devastados por la reciente oleada de crímenes de odio, incluidos los crímenes de odio asiático-estadounidenses. Para detener esto y apoyar la causa, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para expresarnos una vez más", relató el traductor.

"Estamos aquí hoy gracias a nuestro ejército, nuestros fanáticos en todo el mundo, que tienen diferentes nacionalidades y culturas y usan diferentes idiomas".

BTS comentó que todavía estaba "sorprendido de que la música creada por artistas surcoreanos llegue a tanta gente en todo el mundo trascendiendo idiomas y barreras culturales".

"Creemos que la música siempre es un unificador asombroso y maravilloso de todas las cosas".

En otras noticias, BTS también filmará "contenido digital" para los canales de redes sociales de la Casa Blanca, según un funcionario de la Casa Blanca. Su reunión con Joe Biden en la Oficina Oval estará cerrada a los periodistas. Puedes seguir la traducción de la conferencia de prensa de BTS en la Casa Blanca en este hilo de Twitter.

El grupo de K-Pop BTS ha tenido éxito internacional con canciones como "Butter" y "Dynamite". Mientras que sus fans llamados ARMY se extienden por todo el mundo. Finalmente, te recordamos que BTS lanza nuevas fotos conceptuales versión 'Door' del álbum 'PROOF', comeback que llegará el 10 de junio.

