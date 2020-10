Diferentes estilos del flequillo coreano, ¿cuál te favorece?

Las mujeres de Corea son muy fans de las estrellas del pop y por ello se ha hecho tendencia.

Ahora son súper populares en todo el mundo. Las principales características del flequillo coreano son la ligera rebeldía y el volumen, señala Ypokupayu.

Se puede realizar tanto en cabellos lacios como en cabellos rizados. Al elegir un tipo, es habitual centrarse en el grosor del cabello y la forma de la cara. Los flequillos largos y rectos son adecuados para chicas con frente alta y arqueada, para aquellas con una cara ovalada y estrecha.

Los flequillos que se alargan a los lados se enfocan en los ojos y, además, ayudarán a ocultar los cambios relacionados con la edad. Una gran ventaja de los flequillos coreanos es que no requieren estilo. Puede rizar su cabello, hacer ondas suaves o trenzar su pelo y dejarlo liso.

Muchas fashionistas de Corea del Sur ya han adoptado esta innovación y se ha extendido aún más. Después de todo, para crear tal explosión no se necesitan muchos problemas, costos y horas frente al espejo. Consideremos con más detalle las características y técnicas de este tipo de corte de pelo.

Los peluqueros y estilistas coreanos se inspiran, por un lado, en la tendencia local de larga duración de la juventud en general y, por otro, en las impactantes imágenes de las estrellas del K-pop. En este artículo, hemos recopilado los secretos del estilo coreano popular para ti.

El flequillo coreano está siendo muy popular

Estilo de "muñeca"

Aquí los clásicos y la precisión dominan el espectáculo, según señala Luckycosmetics. El cabello debe cortarse perfectamente liso, sin adelgazamiento ni capas. Si tienes el pelo liso, también puedes repasarlo con una plancha y, al final, aplicar una gota de crema para peinar, para una suavidad impecable.

Los rizos elegantes también están de moda, no hay problema. ¿Cómo hacer los rizos claros "correctos"? En cabello liso, ayudará la misma plancha o un cepillo redondo de diámetro medio. Si quieres rizos primaverales naturales, aplíquese una crema protectora contra el calor para el cabello encrespado, alíselos un poco y luego envuelvelos en un rizador grande. Este estilo se ve bien tanto en cabello largo como en cabello mediano. Si usa un bob corto, cepíllate el cabello mientras se seca.

Estilo K-pop

En este estilo, todo es exactamente al revés. ¿Cortes de pelo en capas? ¡Si! ¿Asimetría? ¡Podría ser así! ¿afeitado? ¡Fácil! ¿Y el mohawk? ¡también! ¿Hilos de neón de moda? ¡Por supuesto!

Lo principal en el estilo coreano es la estructura, la textura y el volumen. La forma más sencilla de lograrlo es con champú seco o polvos especiales para crear volumen. Rocíe un poco del producto en las raíces, masajee ligeramente y cree más: junte en un moño descuidado, peine de un lado, simplemente extienda ligeramente con los dedos. Los rizos deben verse como un cruce entre rizo y onda. Para hacer esto, aplique un spray de sal marina o un poco de espuma en su cabello, gírelo en uno o más mechones. Deja secar, aflojar y peinar tu cabello con los dedos.

Flequillo estilo coreano

Casi todas las chicas coreanas usan flequillo. La explicación es simple: el flequillo oculta la característica frente ancha y estrecha visualmente el rostro. Solo debe ser alargado y no grueso. Muy a menudo, las mujeres coreanas rizan ligeramente su flequillo para que sea más voluminoso y no entre en los ojos. Por supuesto, no quieres perder el tiempo en esto todas las mañanas. Por lo tanto, los productos para el peinado permanente del flequillo son muy populares. No dañan el cabello y el rizo dura varias semanas.

Para hacer flequillos como las mujeres coreanas, aplique un poco de espuma sobre el cabello húmedo, pase un cepillo redondo grande y seque con un secador de pelo. Puede usar ese flequillo recto o puede peinarlo hacia un lado.

Caracteristicas:

Para comprender qué características son típicas del flequillo coreano, debe aprender más sobre qué tipos de flequillo son y en qué se diferencian, según Vplate. Un buen especialista elige el tipo de peinado adecuado para ti y enfatiza tus ventajas. Un enfoque individual revela una amplia gama de posibilidades.

-Los flequillos largos y rectos se recomiendan para chicas con cabello largo y grueso y frente alta. Es mejor bajar el flequillo debajo de las cejas, ya que esto ayudará a realzar la belleza natural del cabello grueso.

-Un flequillo esponjoso con rizos de varias longitudes, descuidado, a primera vista, se llama graduado, también oculta favorablemente los signos del envejecimiento de la piel y ayuda a espesar, creando un volumen adicional.

-Con menos frecuencia, el estilista selecciona para el cliente la opción de un flequillo arqueado. Estamos hablando de flequillos que se alargan a los lados. Otra opción es el flequillo, por el contrario, acortado en los lados. Es bastante inusual y no apto para todos, pero si le gusta el riesgo, hágalo.

-Otro tipo de corte de pelo son los flequillos oblicuos. No ha perdido su popularidad en la industria de la moda durante muchos años y también puede ser una variación del flequillo coreano. Los flequillos inclinados añaden feminidad y sofisticación a la imagen.

-Una característica exclusiva del flequillo coreano es la forma de corazón. Este es un look juvenil y juguetón de flequillo que se ve interesante en un rostro juvenil. Probablemente, las jóvenes coreanas lo tomaron prestado de los personajes del manga, porque en la vida cotidiana ese peinado puede parecer un poco ridículo, pero lindo. Por lo general, estos flequillos mantienen su forma debido a una pequeña cantidad de gel y al tratamiento del cabello mojado con un secador de pelo.

-Los flequillos rizados también se encuentran a menudo entre los amantes de la moda en Asia, pero debe tenerse en cuenta que los rizos generalmente no se obtienen de forma natural, sino que se crean a través de la permanente, lo que puede no siempre tener un buen efecto en la salud del cabello. Las ondas naturales son extremadamente difíciles de colocar, se hinchará y subirán. No es muy conveniente.

En resumen; ¿cómo hacerte flequillo coreano tú misma?

Para crear flequillos coreanos, necesitarás tijeras rectas y finas, un peine y pinzas para el cabello. Separa la hebra deseada en forma triangular. Luego, con una mano, pellizca el mechón al nivel donde desea cortar su cabello. Corta el exceso con la otra mano en semicírculo.

TE PUEDE INTERESAR: Tips coreanos EFECTIVOS para tene un cabello sano y brillante, ¡increíble!

Finalmente, dale forma a tu pelo para darle el volumen deseado. Recuerda que siempre es conveniente ponerse en manos de tu peluquero o peluquera de confianza, que te sabrá aconsejar en base a tu pelo y rasgos faciales.