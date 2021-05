Dieta de Jimin para Butter podría afectar su salud, ARMY se preocupa

Butter de BTS es el nuevo éxito de la boyband del K-Pop. Su fandom ARMY sigue sumando récords en Billboard, YouTube y Spotify. Sin embargo, muchos fans están preocupados por la dieta de Jimin que lo obliga a no comer durante días.

Park Jimin es uno de los siete integrantes de BTS y su especialidad sin duda es el baile. El chico apodado como Mochi lució sus mejores pasos en el video musical Butter, demostrando cuán fuerte es su determinación para agradecer a sus fans.

El mundo del K-Pop y Corea del Sur en general, tienen estándares de belleza muy exigentes. Park Jimin lo sabe y desde el debut de Blood Sweat Tears se aplicó en una dieta para bajar de peso; dieta que poco a poco afectó su salud. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

¿En qué consiste la dieta de Jimin?

La dieta de Park Jimin era no comer durante largos lapsos de tiempo y al mismo tiempo entrenaba sus coreografías de baile durante horas. El surcoreano preocupó a sus compañeros, e incluso una vez confesó que se desmayó en uno de sus ensayos.

Aunque Jimin ya no mantiene esta dieta, otros miembros de BTS como Jungkook confesaron que antes de grabar Butter solo tomaron agua durante 5 días. Esta no es la primera vez que pasan por este tipo de dietas, ya que los chicos no quieren perder forma.

¿Cuántos kilos tiene Jimin?

Jimin de BTS en foto teaser de Butter (Big Hit Music)

Jimin pesa 61 kilogramos y tiene una altura aproximada de 1 metro con 74 centímetros. Mochi es uno de los integrantes de menor altura, pero su gran personalidad y atractivo son innegables. El cantante de Big Hit Music brilla en el escenario y nos ha dejado sus looks más impresionantes en Butter.

ARMY desea que sus cantantes favoritos se cuiden y disfruten de la vida, así que la dieta de Jimin es algo preocupante. Little Prince incluso confesó no poder dormir bien y tener la necesidad de escuchar videos ASMR (Mukbang) de personas comiendo.

