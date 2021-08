Después de Kris Wu, Zhang Zhehan es el famoso con polémica en China

El actor chino Zhang Zhehan está envuelto en una severa controversia política sobre la historia de la guerra de la nación en China. La Verdad Noticias te comparte que la polémica pasó del ex miembro de EXO, Kris Wu, a una de las estrellas en la serie de Netflix, Palabra de honor.

El 12 de agosto, las publicaciones de Instagram del actor durante su visita al Santuario Yasukuni en Tokio se hicieron virales. El santuario es un símbolo controvertido del legado de guerra de Japón y varios internautas criticaron al actor en redes sociales como Weibo.

Hoy 13 de agosto, Zhang Zhehan emitió una carta de disculpa pública alegando que lamentaba su ignorancia sobre los antecedentes históricos del santuario, que conmemora los nombres de más de 1000 criminales de guerra japoneses condenados. El actor también eliminó las fotos de su cuenta de Instagram.

Actor chino criticado por fotos del Santuario Yasukuni

Foto: Netflix - Palabra de Honor

Los medios oficiales de China, People's Daily, criticaron de inmediato la declaración del actor Zhang Zhe Han, señalando que "como figura pública, ha sido deficiente en el conocimiento histórico y completamente inconsciente del trauma de la nación, lo cual es totalmente irrazonable".

Zhang obtuvo un seguimiento social de culto en un año, gracias a su participación en el drama de amor disponible en Netflix, Palabra de Honor (Word of Honor). Esta nueva fama impulsó su valor comercial, moviendo marcas de lujo como la casa de moda francesa Lanvin y el joyero japonés Tasaki para nombrarlo embajador de su marca.

En comparación con las marcas de lujo afectadas por el escándalo del ex miembro de EXO (Kris Wu), los actores internacionales que contrataron a Zhang para asociaciones y patrocinios reaccionaron mucho más rápido esta vez.

Foto: Weibo - Visita de Zhang Zhe Han al Santuario Yasukuni en Tokio

A partir de esta publicación en el Santuario Yasukuni, Pandora anunció que pondría fin a su asociación con Zhehan y Lanvin eliminó todas las publicaciones relevantes que lo presentaban en las redes sociales, incluida su campaña Qixi más reciente.

Miles de internautas que se enfurecieron por la ignorancia del actor al trauma histórico del santuario, hicieron sonar la alarma para las marcas de lujo. Weibo eliminó el ranking de celebridades y muchos se preguntan si la razón se debe a escándalos como el caso Kris Wu o el reciente error de Zhehan.

Usuarios de redes sociales comentaron que las marcas de lujo deben ser más conscientes de las sensibilidades culturales en China y hacer una investigación de antecedentes más profunda sobre los perfiles de las celebridades en el mundo del entretenimiento en China, antes de llegar acuerdos sobre alianzas y avales.

¿Quién es Zhang Zhehan?

Zhang Zhe Han es un actor chino de 30 años que se graduó de la Academia de Teatro de Shanghai. Es mejor conocido por sus papeles en Legend of Ban Shu (2015), Demon Girl (2016), Legend of Yunxi (2018) y Word of Honor (2021). En 2021, recibió los premios Weibo Movie Night Awards a la categoría de actor más visto y seguido del año.

Aunque la polémica de Zhang Zhehan es diferente al escándalo de Kris Wu, arrestado por presuntas acusaciones de violencia y abuso, varias marcas de lujo en China han comentado tener más cuidado al momento de elegir a sus embajadores y todo es gracias a la opinión de usuarios en rede sociales.

