Desde BTS hasta NCT Dream, 8 canciones de K-Pop populares en julio 2021

La banda veterana de chicos 2PM y su primer sencillo en cinco años, “Make It”, encabezan la lista de canciones de K-Pop que necesitas escuchar de un ajetreado julio de 2021. También está el himno de verano de BTS “Permission To Dance”, que encabeza las listas de éxitos.

No olvidemos lo nuevo de las leyendas NCT Dream y Soyeon de (G)I-DLE en el sencillo “Idle song”. La Verdad Noticias te comparte una lista completa con los éxitos de la música popular coreana que no te debes perder.

Anteriormente, informamos que D.O de EXO enamora con dulce voz en su esperado debut en solitario y las cosas fueron un regalo para EXO-L. Después de todo, D.O regresó a la música tras finalizar su servicio militar obligatorio y está brillando como cantante solista de SM Entertainment.

Canciones de K-Pop populares en julio 2021

Make It de 2PM marcó el regreso de la agrupación de K-Pop masculina, tras una pausa de cinco años con su séptimo álbum de estudio “Must”. Lo que dijo NME: “30 segundos y el picante pre-coro de la canción te atrapa y nunca te suelta, con un acento sensual en el coro que sin duda se te atascará en la cabeza”.

Lee Chan-hyuk y Lee Su-hyun de AKMU se han unido nada menos que con IU en la canción NAKKA, de su EP colaborativo recién lanzado 'Next Episode’. El medio NME comentó lo siguiente: “La canción es en gran medida la versión musical de una caída de confianza, con Chan-hyuk y Su-hyun cantando de manera tranquilizadora”.

El grupo de BTS está de regreso con otro himno de verano para sentirse bien llamado Permission To Dance, pero esta vez han recibido ayuda del cantante británico llamado Ed Sheeran. Al igual que “Butter”, PTD está cantada cien por ciento en inglés para transmitir un mensaje de esperanza y amor con ARMY de todo el mundo.

En su primera aventura como solista, el vocalista principal de EXO, D.O, ha puesto el listón muy alto con la canción principal de pop acústico íntimo Rose, del mini-álbum '공감 (Empathy)'. De sus nuevas canciones, “Si Fueras Mía” está en español.

La carismática líder de (G) I-DLE, Jeon Soyeon, se toma un breve descanso del grupo de chicas para lanzar su mini-álbum debut "Windy", que presenta la contagiosa canción principal BEAM BEAM.

Después de un par de meses fuera, LOONA ha regresado con Paint The Town (PTT), de su nuevo mini-álbum ''[&]', que han descrito como su lanzamiento “más intenso y explosivo” hasta el momento de sus canciones de K-Pop.

NCT Dream culmina el ciclo promocional de su álbum de estudio debut “Hot Sauce” con una versión re-empaquetada llamada Hello Future, que presenta una reluciente joya pop del mismo nombre.

Finalmente, pero no menos importante entre las canciones de K-Pop más que no te debes perder. La líder de Girls Generation, Taeyeon, que abraza la música disco y el pop urbano en Weekend, su primer lanzamiento en solitario de 2021, después de “What Do I Call You” del año pasado.

¿Cuáles son las canciones más escuchadas del K-Pop?

Canciones de K-Pop populares en 2020

Según Spotify, existe una lista con las canciones de K-Pop más escuchadas durante 2020 y la primera mitad de 2021. Grupos de K-Pop como BLACKPINK y BTS juntos, se destacan con éxitos como Dynamite y How you like that. Mira la lista completa abajo:

“Dynamite” de BTS. “How You Like That” de BLACKPINK. “Boy With Luv” de BTS en colaboración con Halsey. “Ice Cream” de BLACKPINK en colaboración con Selena Gomez. “Black Swan” de BTS. “ON” de BTS. “Sour Candy” de Lady Gaga y BLACKPINK. “Kill This Love” de BLACKPINK “Psycho” de Red Velvet “WANNABE” de ITZY

