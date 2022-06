Descanso sorpresa de BTS causa millonarias pérdidas a inversionistas

Junio iba a ser un mes de celebración y no de angustia para muchos seguidores del grupo de K-Pop BTS. Sin embargo, varios medios informaron que el grupo nunca había estado en los titulares por tantas preocupaciones de su futuro.

En el lapso de solo dos meses, actuaron para más de 200 mil personas en Las Vegas, visitaron la Casa Blanca vestidos con sus mejores galas y lanzaron un álbum, "Proof", en memoria de los mega éxitos que acumularon durante sus 9 años de carrera como boyband.

La Verdad Noticias informó que tras la celebración del BTS Festa 2022, surgieron muchas dudas sobre el servicio militar y el futuro del grupo BTS. A continuación, te explicamos la razón.

Durante el video de celebración, que presuntamente se grabó 3 semanas antes de su lanzamiento en YouTube, los Bangtan Boys comieron, bebieron, bromearon y charlaron alrededor de una mesa enmarcada por docenas de globos morados.

Después de que se burlaran de él por parecer somnoliento, J-Hope, bailarín y cantante del grupo que solo unos días antes hizo historia al ser nombrado artista principal en el festival Lollapalooza de Chicago, sacó a relucir la bomba:

“BTS se toma un descanso. Los siete miembros se enfocarán en sus carreras en solitario”.

BTS ARMY, la gran base de fans del grupo, vio la pausa como el final de una era. Y con él, también se fue la fortuna de Bang Si-hyuk, el multimillonario surcoreano detrás de la banda de chicos que conquistó el mundo.

Las acciones de HYBE, fundada por Bang, cayeron un 25 % en un solo día la semana pasada después del anuncio de BTS, lo que prolongó la caída de meses de la empresa y redujo la fortuna de Bang en $2600 millones desde su máximo de noviembre a $1200 millones, según Bloomberg Billionaires.

Las acciones alcanzaron un mínimo histórico el miércoles, a pesar de que BTS prometió reunirse algún día. “HYBE es la casa que construyó BTS”, dijo Jeff Benjamin, un periodista muy seguido que cubre K-Pop.

“Cuando hay un cambio en el artista insignia o en el producto, la gente se va a preocupar aunque no sea tan diferente”.

Bang, que controla el 31,8% de HYBE, fundó la empresa en 2005 tras una carrera como productor musical. En sus primeros años, el negocio estuvo a punto de quebrar antes de obtener su primer éxito con "Without a Heart" del grupo local 8Eight en 2009. BTS lanzó su álbum debut en 2013.

Se convirtió en un multimillonario poco probable después de la oferta pública inicial de la compañía en 2020, momento en el que BTS ya se había asociado con Halsey, Nicki Minaj y Steve Aoki, apareció en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" y "Saturday Night Live", y había fanáticos acampando durante días antes de un concierto gratuito en el Central Park de Nueva York para "Good Morning America".

La salida a bolsa también les dio a los miembros de la banda, todos veinteañeros, participaciones por valor de millones de dólares. Además, se informó que BTS, y la industria en general, prosperaron durante los cierres de Covid-19 gracias a los videos en línea, los servicios de transmisión y las ventas de álbumes.

Una vez que la pandemia se calmó, la manía creció aún más. Espectáculos recientes en Las Vegas atrajeron a fanáticos de todo el mundo para cuatro conciertos en vivo. Los miembros de ARMY, que pagan una tarifa para obtener acceso exclusivo a la preventa, productos especiales, contenido y más, compraron todas las entradas antes de que salieran a la venta al público en general.

Los fanáticos desesperados gastaron hasta $15,145 en boletos de primer nivel en el mercado de reventa, mientras que los asistentes se llenaron de sombreros, camisetas y palos de luz temáticos, conocidos como la bomba del ARMY.

Los ingresos de HYBE aumentaron un 58% a casi 1,3 billones de wones (1000 millones de dólares) el año pasado, con casi el 70% de sus ganancias operativas provenientes de la etiqueta que administra BTS, según Meritz Securities Co. Las acciones se triplicaron con creces desde su cotización en 2020 a través de un pico en noviembre.

La dependencia de HYBE con BTS

Foto: Bang Si-hyuk "Co fundador de HYBE" con BTS

La compañía HYBE ha intentado diversificarse, incorporando nuevos artistas y entrando en diferentes áreas de negocio. Se asoció con el operador del intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur para vender tokens no fungibles y compró Ithaca Holdings, una firma de medios estadounidense detrás de estrellas como Justin Bieber y Ariana Grande.

La unión del año pasado les dio a ambos artistas acciones de HYBE por valor de millones. Si bien aún es demasiado pronto para ver cuán exitosas son estas nuevas empresas, la pausa de BTS sigue siendo un golpe.

SK Securities Co. recortó sus estimaciones de ganancias operativas de HYBE en un 9% a 234,900 millones de wones para 2022 y en un 24% a 273,200 millones de wones para 2023. El analista Hyo-ji Nam dijo que las proyecciones podrían aumentar cuando comiencen los proyectos individuales de los miembros de BTS.

Un representante de HYBE no respondió a las solicitudes de comentarios. Incluso si la banda vuelve a estar junta, persisten las preocupaciones sobre el futuro de HYBE, ya que los artistas siguen estando sujetos a aproximadamente dos años de servicio militar.

Las acciones de la compañía han bajado un 60% este año, mucho más que las de las agencias JYP Entertainment Corp., SM Entertainment Co. y YG Entertainment Inc. Estas agencias son conocidas por sus grupos de K-Pop TWICE, EXO y BLACKPINK.

“No se trata de cómo reduc irán su dependencia de BTS”, dijo Hyunyong Kim, analista de Hyundai Motor Securities Co., sobre HYBE, y agregó que los dos están demasiado entrelazados para separarlos.

“Se trata de qué tan bien enfrentarán los riesgos potenciales derivados del tema del servicio militar”.

¿Piensas que HYBE actuó mal por la pausa de BTS? Hay que destacar que el grupo no se está disolviendo, sino que está enfocado a trabajar en la carrera individual de cada uno de sus artistas. Ya podemos ver los primeros trabajos de BTS en solitario con “That That” por SUGA de BTS con PSY y el reciente sencillo “Left and Right” de Charlie Puth con Jungkook.

