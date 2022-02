DO de EXO y Won Jin Ah completan la filmación de la película Secret

El 7 de febrero, la productora Hive Media Corp reveló que Secret, que comenzó a filmarse en noviembre, terminó el rodaje el 21 de enero. “Secret” es una nueva versión coreana de la película taiwanesa de 2008 del mismo nombre. Contará con la actuación de DO de EXO y Won Jin Ah.

La película romántica de fantasía cuenta la historia que se desarrolla cuando el genio del piano y estudiante de la universidad de música Yoo Joon (DO) se encuentra casualmente con Jung Ah (Won Jin Ah), quien toca música milagrosa en la antigua sala de práctica del campus.

“Secret” estará dirigido por el director Seo Yoo Min, quien trabajó en películas como “Happiness”, “April Snow”, “You Call It Passion” y “Recalled”, y producido por Hive Media Corp, que lanzó anteriormente “Inside Men”, “The Man Standing Next” y “Líbranos del mal”. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Pachinko, el drama coreano revela fecha de estreno en Apple TV.

¿Qué personaje tiene DO de EXO en Secret?

Do Kyung-soo interpreta al genio pianista Yoo Joon que está pasando por una mala racha, mientras que Won Jin Ah asume el papel de la estudiante universitaria de música Jung Ah que guarda un secreto.

Shin Ye Eun también protagoniza la película como In Hee, una violinista segura de sí misma que es la representante estudiantil del departamento de la especialidad de música instrumental.

Después de terminar la filmación, DO compartió: “Fue un set muy feliz porque pude trabajar junto con un gran director y actores. Creo que será una producción que brindará emociones inolvidables a los espectadores”.

Won Jin Ah comentó: “No creo que pueda olvidar el tiempo especial que viví como Jung Ah. Anticipen el proyecto que tiene música y amor juntos”. Finalmente, el director Seo Yoo Min comentó: “Doy gracias a todos los actores y miembros del personal que trabajaron duro hasta el final para hacer una producción increíble”.

Yoo Min agregó: “Trabajaré duro en la segunda mitad de la producción con la esperanza de que esta producción se convierta en una que brinde un tiempo milagroso a los espectadores como en la historia de los dos personajes principales”. En otras noticias, DO de EXO y Crush cantan el sencillo Beautiful en la boda de Park Shin Hye.

¿Cuándo se estrena la versión coreana de Secret?

Foto: EXO DO y Won Jin Ah

La película coreana“Secret” llegará a los cines luego de terminar sus etapas de postproducción. Al momento de redactar este artículo, aún no tenemos fecha de lanzamiento confirmada. Mientras tanto, puedes ver a DO de EXO en DO en Swing Kids y a Won Jin Ah en “Melting Me Softly”.

