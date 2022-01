DO de EXO y Crush cantan el sencillo Beautiful en la boda de Park Shin Hye

D.O de EXO y Crush cantan el sencillo Beautiful en la boda de Park Shin Hye

Do Kyungsoo, conocido por su nombre artístico D.O del popular grupo masculino de K-Pop EXO, actuó en la ceremonia de boda de Park Shin Hye y Choi Tae Joon el sábado 22 de enero.

Durante el trascendental evento, el ídolo del K-pop cantó "Beautiful" de la popular serie de K-Drama Guardian: The Lonely and the Great God (Goblin). Cantando junto a DO de EXO estaba el cantautor de R&B de Corea del Sur y el cantante original de la banda sonora, Crush.

La hermosa actuación de DO y Crush rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter con más de 200 mil tuits, al momento de escribir este artículo en La Verdad Noticias. Anteriormente, informamos que Park Shin Hye y Choi Tae Joon se casan en una ceremonia privada en Seúl; y ahora puedes ver las fotos del momento.

DO de EXO y Crush cantando Beautiful

KYUNGSOO X CRUSH COLLABORATION OF !!!!!! �������� HERE IS A WHOLE 1 MINUTE VIDEO ������������ @weareoneEXO pic.twitter.com/2hlbxfmh6b — klau �� 东 (@kokokbop) January 22, 2022

Los fanáticos, que no pudieron evitar sentirse emocionados por la conmovedora actuación de los dos artistas de Memories of the Alhambra y So I Married an Anti-Fan's durante el día especial, expresaron sus sentimientos en la popular plataforma de redes sociales. Recordemos que D.O de EXO enamora con dulce voz en su debut en solitario.

Boda de Park Shin Hye y Choi Tae Joon

Sesión de fotos de boda de Park Shin Hye y Choi Tae Joon

Park Shin-hye, quien actualmente está embarazada de su primer hijo con su pareja de toda la vida, se casó con Choi Tae-joon en una ceremonia de boda privada en Seúl el 22 de enero de 2022.

La gerencia de Shin-hye, Salt Entertainment, publicó algunas de las fotografías de la boda de ensueño de la actriz coreana y el actor de A Girl Who Sees Smells en las redes sociales. La pareja de celebridades ha estado saliendo desde 2017 y anunció su relación al público en marzo de 2018.

Al igual que muchas otras celebridades, la relación pública de Park Shin-hye y Choi Tae-joon comenzó con rumores de citas en 2017. ¿Que te pareció el detalle de DO de EXO y Crush? Por otra parte, Chen de EXO y su esposa dan la bienvenida a su segundo hijo.

