DO de EXO protagonizará el K-Drama 'Prosecutor Jin's Victory' de KBS

DO de EXO ya ha demostrado su capacidad para cantar y bailar como un ídolo. Luego mostró sus habilidades de actuación que lo llevaron a varios papeles en los últimos años.

Como actor, DO apareció en varias películas y series de éxito, como Pure Love, My Annoying Brother, Room No. 7, Along with the Gods, Swing Kids y 100 Days My Prince de tVN.

Para este año, el cantante del grupo de K-Pop EXO agregó un nuevo título en su haber, ya que ha sido seleccionado para encabezar el nuevo drama coreano de KBS, Prosecutor Jin's Victory.

Acerca del personaje de DO de EXO

Foto: DO de EXO / SM Entertainment

La serie cuenta la historia del fiscal Jin Jung, conocido por sus malos modales. A pesar de eso, usa su poder para derribar a las personas codiciosas y evitar que los funcionarios corruptos decepcionen a la sociedad.

Según los informes, el ídolo del K-Pop interpretará el papel de Jin Jung y se espera que muestre el poder de la justicia en el mundo. Prosecutor Jin's Victory será su primer K-Drama desde que dejó el ejército y sus fanáticos saben que volverá a mostrar sus impresionantes habilidades de actuación.

Según los informes, el director de Move To Heaven de Netflix, Kim Sung Ho, dirigirá el drama. Mientras tanto, el guionista Lim Young Bin, quien coescribió Sketch, trabajaría con él al escribir el guión.

¿Qué esperar del K-Drama Prosecutor Jin's Victory?

Tras la aparición de las noticias sobre el drama, el equipo de producción de Fiscal Jin's Victory expresó su entusiasmo por trabajar en la película.

“La victoria del fiscal Jin' es un drama que brindará una gran satisfacción y emoción que los espectadores aún no han sentido hasta ahora a través de [escenas] refrescantes en las que el fiscal delincuente loco trabaja a la altura de los ojos de los villanos”, dijo el equipo de producción.

Neo Entertainment (The Uncanny Counter, Abyss, Hide and Seek) y Blaad Studio (Ashfall, Along With The Gods), coproducirán la serie. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que DO de EXO y Won Jin Ah completaron la filmación de la película Secret en febrero de este año.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!