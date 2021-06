¡Es increíble!, se confirma que D.O. de EXO prepara su primer álbum en solitario. Y para despejar cualquier duda su agencia, SM Entertainment confirmó: “D.O. está programado para lanzar su primer álbum en solitario a finales de julio”.

Será en julio, por lo que los fans están completamente emocionados con esta noticia, la cual fue dada a conocer el 25 de junio de 2021 por lo que en redes se ha dejado saber entre sus fanáticos “ya que estamos a menos de un mes de poder ver el nuevo trabajo de D.O.”.

El famoso coreano de 28 años se aventura a publicar su material discográfico, tras su reciente regreso grupal con “Dont’ fight the feeling”. Recordemos también que recientemente EXO lanzó un conmovedor video musical para el sencillo Just As Usual.

D.O. de EXO prepara su primer álbum en solitario, así inició el rumor

El rumor que D.O. de EXO prepara su primer álbum en solitario lo dió Spotify News.

Spotify News fue quien encendió las alertas a los fanáticos cuando anunció que D.O., el destacado vocalista de EXO, ya tenía fecha programada para su material en solitario, donde además dijo que sería durante el cierre del próximo mes.

Pero no tuvo que pasar mucho tiempo, ya que horas más tarde fue la misma compañía del cantante que confirmó la noticia vía Newsen: “D.O. de EXO prepara su primer álbum en solitario a finales de julio. Por favor, preste mucha atención”.

¿Qué esperar del lanzamiento de D.O.?

Canciones tan dulces como la miel, así describe el material discográfico de D.O. de EXO, Spotify News.

Cuando Spotify News dio a conocer el que podría ser el trabajo como solista de D.O. reveló la novedad del ídolo, que la producción discográfica “está llena de canciones que se sienten tan dulces como la miel”.

Desde que se confirmara que D.O. prepara su primer álbum en solitario han comenzado los recuentos de sus últimos trabajos, por ejemplo que ya había lanzados pistas en solitario como lo ha sido “That’s okay” para SM STATION y “Crying out” para la banda sonora de “Cart”, este será su primer álbum en solitario.

Además, antes de saber que D.O. de EXO prepara su primer álbum en solitario, y al salir del servicio militar en enero D.O., filmó la película “The Moon”, también está confirmado que protagonizará el remake coreano de la película taiwanesa “Secret“.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.