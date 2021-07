D.O de EXO enamora con dulce voz en su esperado debut en solitario

Do Kyungsoo, también conocido como D.O de EXO, acaba de hacer su anticipado debut en solitario con un mini álbum titulado "Empathy" el 26 de julio de 2021 a las 6 PM KST. Con un video musical que acompaña a la canción principal del mini álbum "Rose", DO encanta a los fans con su destreza vocal conmovedora y seductora en las 8 canciones incluidas en el nuevo álbum.

El artista también se reveló como el escritor detrás de la letra de sus canciones. “Rose”, el sencillo principal del mini álbum, es un género folk acústico con una melodía fácil de seguir que es agradable de escuchar, con letras que describen el sentimiento de estar enamorado y la alegría en pequeños detalles.

En el video musical, se ve a DO del grupo de K-Pop EXO andar en bicicleta por un vecindario antes de llegar a una casa que se cree que es de su amada. La Verdad Noticias te comparte el video musical y más detalles de sus canciones en solitario a continuación.

Video musical “Rose” de D.O de EXO

"Empathy" presentó una colaboración con el rapero surcoreano Wonstein en la segunda pista del álbum "I'm Gonna Love You", así como "My Love", una canción compuesta por Jae de DAY6 (o Eaj Park). El álbum también incluye una versión en inglés de “Rose” y una versión en español de “It's Love” titulada “Si Fueras Mia”.

El mini álbum viene después del primer sencillo de DO “That’s okay”, que fue lanzado por la agencia SM Entertainment como parte de su Temporada 3 de SM Station y como un regalo para los fanáticos de D.O el día de su alistamiento militar obligatorio el pasado 1 de julio de 2019.

EXO-L reacciona al álbum “Empathy” de D.O

EXO-L celebra a D.O con tendencias de redes sociales

"El Primer Mini Álbum de D.O"

El miembro de EXO prepara su primer álbum en solitario con mucho cariño y este había sido anticipado durante mucho tiempo tanto por los fanáticos como por los artistas de la música coreana. Especialmente, después del lanzamiento de su primer sencillo en 2019 y su carrera como actor de dramas coreanos.

Los EXO-L en todas partes fueron hipnotizados y escuchados por los principales vocalistas de EXO, expresando su amor por Do Kyungsoo y su álbum en Twitter. Te compartiremos más actualizaciones del cantante D.O de EXO en el futuro.

