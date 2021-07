D.O de EXO comparte lista de nuevas canciones, “Si Fueras Mía” está en español

D.O de EXO está listo para lanzar su álbum debut en solitario Empathy y la lista de canciones del mixtape ya ha emocionado a los fans. Junto con seis ofertas de canciones únicas, la lista de canciones también incluirá dos canciones adicionales, una de las cuales es en español.

“Empathy” también contará con el rapero Wonstein de MSG Wannabe en la canción “I'm Gonna Love You”. Antes del lanzamiento del álbum, el sitio oficial de EXO ha lanzado dos muestras de estado de ánimo del álbum, suficientes para hacer que los EXO-L se entusiasmen por el debut en solitario del talentoso vocalista.

El álbum en solitario “Empathy” de D.O, se lanzará el 26 de julio a las 6 PM KST (5 AM EST) A continuación, La Verdad Noticias te comparte la lista de canciones y más información confirmada por el grupo de K-Pop EXO.

Lista de canciones álbum Empathy de D.O

"Empathy" - D.O de EXO

Este primer mini álbum como solista de D.O, muestra seis canciones principales y las ofertas adicionales incluirán las versiones en inglés y español de la canción principal. Las canciones bonus de "Empathy" son “Rose” (Eng. ver) y “Si Fueras Mía”. Echa un vistazo a la lista de pistas abajo:

Rose (Title Track) I’m Gonna Love You (feat. Wonstein) My Love It’s Love Dad I’m Fine Rose (Eng. ver) "Bonus" Si Fueras Mia "Bonus"

Sobre las nuevas canciones de D.O de EXO

El cantante D.O ha sido elogiado por su rica voz aterciopelada y los EXO-L están ansiosos por ver al cantante de “Tell Me (What Is Love)” explorar más de sus voces únicas. Según la agencia SM Entertainment, la canción principal “Rose” será una canción folk acústica destinada a tocar los corazones de los seguidores.

“I'm Gonna Love You” con el rapero Wonstein será una canción más alegre con ritmos pegadizos y rasgueos de guitarra de tempo medio. Los EXO-L han estado esperando durante casi una década por un álbum en solitario del vocalista de K-Pop y finalmente el creador de humor del verano “Empathy” está listo para caer.

La lista de canciones en varios idiomas del álbum ya ha diferenciado el debut del resto, afirmaron los fans de EXO. Hablando del álbum, un fan dijo: "La muestra de humor de kyungsoo no crea más que pureza, paz y tranquilidad, ¡KYUNGSOO SUMMER MOOD!"

La muestra de estado de ánimo del video musical que muestra a Kyungsoo en un entorno natural en medio del paisaje más hermoso también ha impresionado a los fanáticos. Un EXO-L tuiteó: "¡Felicitaciones por hacer su video musical no está bajo la caja, tenemos menos CGI, pantalla verde o azul!" Falta poco para lel álbum en solitario de D.O de EXO.

