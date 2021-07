Cuestionan el futuro de BTS por el tema “Permission to Dance”

El grupo de K-Pop surcoreano BTS lanzó un video musical el viernes para su nueva canción, "Permission to Dance". Por lo general, un lanzamiento de Bangtan Sonyeondan es motivo de mucho regocijo y celebración entre sus seguidores ARMY.

Sin embargo, esta vez, el ambiente en redes sociales es diferente, todavía mayormente positivo pero menos jubiloso. Sus fanáticos están comenzando a hacer algo que antes estaba casi prohibido: criticar.

Algunos ARMY han expresado opiniones variadas sobre la canción y un mensaje común ha comenzado a verse con más frecuencia: “Traer al "viejo" BTS de vuelta”. Según Yahoo News, “la canción y el video musical están bien. Los siete miembros de BTS están vestidos con atuendos de vaqueros, bailando por el desierto mientras guiñan y sonríen a la cámara”.

El medio agregó que “Permission to Dance en sí mismo es lindo, si no pegadizo”. Al igual que sus otras canciones en inglés anteriores, Dynamite y Butter, la canción PTD está producida por expertos para lograr la máxima audición, pero posee una calidad suave que hace que la pista sea difícil de recordar después de escucharla.

El grupo ha dejado claro que su principal objetivo como artistas en este momento es ganar un Grammy. Fueron nominados a Mejor Interpretación de Grupo o dúo pop por "Dynamite" en 2021, pero perdieron ante "Rain On Me" de Lady Gaga con Ariana Grande.

BTS y su camino en los Grammy

Las estrellas de K-Pop prometieron seguir intentándolo, con fanáticos comprometidos más que dispuestos a abogar por la Academia de Grabación, su sello HYBE LABELS y cualquier otra persona en las redes sociales que pueda estar cerca.

Sin embargo, el camino por un Grammy planteó muchas preguntas sobre los extremos que el grupo estaba dispuesto a hacer para obtener el premio. No había dudas sobre sus admiradores, quienes siempre apoyan a Bangtan Sonyeondan hasta encabezar las listas de música como Billboard Hot 100.

El fandom ARMY quiere que su grupo de K-Pop gane, pero por un triunfo con calidad incuestionable, integridad y amor por el oficio. Algunos fanáticos simplemente no estaban seguros de que eso estuviera sucediendo.

El tema de la validación occidental es complicado. Lleva consigo una serie de matices desagradables asociados con el racismo, el colonialismo y la asimilación. La herencia surcoreana de BTS conlleva muchas expectativas, sin embargo, son diferentes.

Se podría argumentar que esta cualidad es exactamente lo que les valió su legión de fanáticos devotos. Sin embargo, en una industria de la música a menudo criticada por su falta de diversidad, puede ser difícil lograrlo si tu acto no sigue una fórmula probada.

Lo que en realidad es lo que hace que el éxito de BTS sea aún más milagroso: pudieron impregnar el escalón superior de artistas, todo gracias a la fuerza de un fandom que los ama hasta el punto de la obediencia.

Todo esto plantea la pregunta, ¿por qué molestarse en integrarse cuando ya ha encontrado la fórmula probada y ha creado su propio nivel de éxito a partir de ella? Bueno, cuando se quiere entrar en el mercado musical más grande del mundo, a veces no se aplican las viejas reglas. Pero, ¿vale la pena deshacerse de tu identidad para triunfar?

Fanáticos opinan sobre el futuro de Bangtan Sonyeondan

Foto: BTS "Permission to Dance" Performance

El hilo masivo de "Asian Celebs" en Lipstick Alley está muy poblado por fanáticos del K-Pop, muchos de los cuales se identifican como negros. Cuando se estrenó "Permission to Dance", en gran parte lo criticaron, y usuarios como “Comicfan804” han sentido la dirección en la que BTS estaba yendo durante algún tiempo.

"Entiendo que ahora están tratando de ser vistos como artistas occidentales, pero quien les haya dicho que esta es la música que nos gusta, claramente les mintió varias veces", escribieron.

“Con PTD, parece que iban a buscar una canción pegadiza del tipo 'Happy' de Pharrell que sea familiar y que incluya un baile que sea fácil de aprender y que pueda volverse viral en TikTok. Esa estrategia de marketing funciona a veces, pero la canción debe ser realmente BUENA para que funcione", agregó el usuario.

"Siento que en esta búsqueda por obtener un Grammy realmente están destruyendo su imagen y calidad, y ¿cuánto tiempo pueden sus fanáticos realmente exagerar la mediocridad antes de seguir adelante?", comentó Comicfan804.

“Sé que ahora mismo los fans transmitirán todo lo que publiquen, pero después de algunas canciones más flop y un alistamiento militar, sus fans se aburrirán y su popularidad se esfumará porque no están aportando nada a la mesa”, finalizó el usuario.

En algunos círculos de fans, existe la creencia de una clara división en la calidad entre las canciones en inglés de BTS y algunas de sus populares canciones de Corea del Sur, como "Spring Day", "Persona" y "Black Swan". En el foro Goldenoona, “master.of.tides” lamentó la desaparición del "viejo BTS" y hace referencia a sus comienzos como un "grupo de hip-hop", escribiendo:

"Cuando decimos que extrañamos al viejo BTS, no queremos decir que quiero que se pongan unos pantalones cortos de botín, se pongan las cadenas y empiecen a jadear mientras cantan sobre la depresión. Queremos decir que extrañamos cuando BTS hizo canciones de calidad que sonaban como ellas".

Mientras tanto, en el subreddit oficial de Bangtan Sonyeondan, miles de fanáticos están teniendo discusiones abiertas y honestas sobre la discografía del grupo y su dirección como artistas. El usuario “Mahertymcfly” dijo:

"No soy fanático de esta canción y creo que es porque personalmente lo que me encanta de este grupo es su complejidad: las intrincadas coreografías, letras, armonías vocales / rap, etc. y esta canción no tiene eso".

“Northelai” criticó el uso excesivo del autotune de la canción y agregó: “Toda la canción se siente como si fuéramos 15 años atrás. Y no con un buen estilo 'retro', sino con un mal estilo de 'producción desactualizada' ... Quiero que tengan la retroalimentación adecuada con críticas constructivas y no solo amor ciego sin importar lo que publiquen".

Por supuesto, en Twitter, estos fanáticos disidentes son respondidos por otros ARMY, que los llaman "fanáticos falsos" y les aconsejan que abandonen Twitter. Las opiniones pueden ser diferentes, pero el amor por el grupo de K-Pop es indudable.

En conclusión, su expansión en el mercado occidental está funcionando, aunque se podría argumentar que el resultado sería el mismo si la meta principal fue Estados Unidos. ¿Qué piensas sobre el estilo musical de BTS en 2021? En La Verdad Noticias deseamos el mejor de los éxitos al fandom ARMY y Bangtan Sonyeondan.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!