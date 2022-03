¿Cuántos miembros hay en el grupo K-Pop Stray Kids?

Has oído hablar de Itzy o Stray Kids? Si no, probablemente lo harás pronto. Se encuentran entre los grupos de K-Pop más populares que han salido de Corea del Sur. Hasta ahora, su recepción ha sido fabulosa.

Compuesto en su totalidad por artistas femeninas , Itzy es un bienvenido descanso de la dinámica típica de una banda de chicos. Los Stray Kids, por otro lado, son un grupo de artistas de K-Pop dominado por hombres. Los sensacionales artistas llenan el escenario con voces llenas de energía y una coreografía impecable. ¡También literalmente llenan el escenario porque el grupo incluye tantos jóvenes!

BTS tiene siete miembros. ¿Cuántos hay en Stray Kids?

¿Cuántos miembros hay en Stray Kids?

Hay ocho miembros del grupo de K-Pop Stray Kids. Se formaron en el 2017 mientras actuaban en un programa de competencia de telerrealidad del mismo nombre. En 2021, lanzaron NO EASY , su álbum más vendido hasta la fecha, y ganaron el Asia Artist Award for Performance of the Year.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Bang Chan es el líder del grupo. A los 24 años, es un talentoso vocalista, rapero, bailarín y productor. Le dijo a Teen Vogue : “Sentirse bien es la respuesta a todos tus problemas. Así que 'simplemente disfruta' es y siempre será mi lema”.

Lee Know tiene 23 años y además de ser vocalista y rapero, también es el bailarín principal. Changbin, de 22 años, es el rapero principal del grupo.

Los otros cinco artistas tienen 21 años. Todos ellos nacieron en Corea del Sur. Según Kpopping , Félix es bailarín, rapero y vocalista central. Hyunjin es bailarín, vocalista, rapero y artista visual. Han es rapero, productor y vocalista, e IN y Seungmin son vocalistas.

Los Stray Kids están listos para triunfar en Estados Unidos

Los Stray Kids están listos para triunfar en Estados Unidos.

El grupo de K-Pop aún no ha llegado a la escena musical convencional de Estados Unidos, pero ya han acumulado una impresionante base de seguidores en Twitter, con 7,2 millones de seguidores hasta la fecha.

Solo siguen a un puñado de personas, incluidos Republic Records, JYP_EDM, Hugh Jackman, Ryan Reynolds y varios otros artistas de grabación de Corea del Sur.

No estamos seguros de por qué siguieron a actores famosos de la lista A en Twitter, pero sí sabemos por qué están interesados en Republic Records. El sello actual del grupo, JYP Entertainment, amplió recientemente su asociación actual con uno de los sellos discográficos más exitosos de Estados Unidos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!