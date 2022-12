¿Cuánto cuesta estudiar coreano en la escuela de Chingu amiga?

¡Atención a todos los y las que quieren estudiar coreano! Aquí en La Verdad Noticias te contamos cómo puedes comenzar a aprender el idioma de Corea del Sur con la famosa influencer Chingu amiga.

Todos quieren aprender el idioma coreano con un nativo del país, así que Chingu amiga es una gran opción. Ella se ha vuelto muy popular en México a través de sus videos de YouTube y TikTok.

Aunque se volvió muy conocida por su historia en la que cuenta que decidió salir de Corea del Sur porque ama México. Sin embargo, eso no es todo, Chingu amiga es una profesora de coreano.

¿Cómo aprender a hablar coreano gratis?

Aquí puedes estudiar coreano con Chingu amiga.

Te contamos donde enseña Chingu amiga para que puedas inscribirte y estudiar coreano. Ella tiene su propia escuela en línea llamada Escuela Chingu Amiga. Hay varios paquetes y servicios. Muchos dependen del nivel de coreano que tengas y el tiempo que quieras pagar.

Los precios oscilan entre los 35 o 45 pesos por clases. Y los cuatro niveles valen de 108 pesos a 140 pesos. Además, después de cada nivel, ella aplica exámenes para medir lo aprendido durante el curso.

Aprovechamos para recomendarte algunas formas para estudiar coreano de forma gratuita. Hay algunas apps como Duolingo, Skillshare, 90 Day Korean o Talk to me in Korean en las que podrás aprender y practicar palabras y frases en coreano.

¿Cuántos años lleva Chingu amiga en México?

Chingu Amiga con Yordi Rosado.

La famosa Chingu amiga llegó a vivir a México desde el año 2017. Ella reveló que tras una fuerte depresión debido a la compleja y exigente vida de Corea del Sur. Así que para sanar decidió mudarse a nuestro país.

Aunque esto fue una decisión muy difícil, ya que para sus padres al desertar de su vida coreana fue una deshonra. Por eso, es que se dice que Chingu amiga: fracasada para los coreanos. Incluso, hasta reveló que a Yordi Rosado que pensó en quitarse la vida.

