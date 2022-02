¿Cuánto costarían los boletos para ver a BTS en México?

La banda coreana BTS, es una de las más prestigiosas de todo el mundo, por lo que el costo de los boletos para un concierto podrían ser exorbitantes. Recientemente, la prensa publicó un aproximado del precio que podrían tener estos tickets.

Supuestamente los boletos para el concierto Permission To Dance On Stage, podría tener un valor aproximado de los 1,200 pesos hasta los 9,000 pesos, en caso de que sea en el Estadio Azteca, sin embago hasta el momento no hay nada confirmado.

Boletos de BTS en México

Cabe recordar que la banda BTS y todos los artistas en general, tuvieron que retrasar las fechas de sus conciertos por las restricciones de la pandemia mundial, así que actualmente, las noticias sobre próximos show son un gran tema de conversación.

En los últimos días, el concierto de Bad Bunny también ha causado revuelo, miles de memes están dentro de las redes sociales, ya que la gente está muy emocionada por volver a este tipo de shows, los cuales estuvieron prohibidos durante dos años.

Otro de los conciertos que causó impacto en los fans fue Dua Lipa, quien se presentó en la Ciudad de México, y decenas de influencers fueron a verla, una de las que grabó historias y muchas fotos durante este show fue Danna Paola, quien quedó impactada con la gran presentación de la cantante.

En el caso que BTS anuncié una fecha en México, estamos seguros que será todo un caos, y conseguir un boleto será una misión imposible o realmente costosa. ¿Te gustaría ver a la banda coreana en un concierto en vivo?.