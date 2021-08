¿Cuándo se estrena BLACKPINK The Movie en cines de Latinoamérica?

BLACKPINK The Movie es una de las sorpresas más esperadas por el fandom BLINK en 2021. Se confirmó que la película llegará a cines globales a partir del 4 y 8 de agosto. Rosé, Jennie, Jisoo y Lisa se verán en la pantalla grande al mismo tiempo que celebran su quinto aniversario como agrupación femenina de K-Pop.

¿Qué se verá en BLACKPINK The Movie?

La película documental mostrará entrevistas inéditas de Rosé, Jennie, Jisoo y Lisa. Tendrá una duración de 100 minutos y proyectará tomas de sus mejores conciertos (THE SHOW y el DVD In your area). Aquí podrás celebrar el quinto aniversario del grupo de K-Pop y tener el recuerdo de su trayectoria en la industria musical.

BLACKPINK prepara nuevo mega proyecto cada año y ahora llegó el momento de recordar sus inicios como idols. El filme se estrenó el miércoles 4 de agosto, pero te recomendamos checar la disponibilidad de los cines en tu país.

Países que proyectan la película de BLACKPINK

Los países de Latinoamérica que proyectarán la película de BLACKPINK son los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay.

Perú aparece en la lista de Cinemark y Cinépolis como los estrenos que se verán “muy pronto”. Según información de La República, México puede comprar sus boletos para ver la película de BLACKPINK en Cinépolis y también recibirán postales conmemorativas del filme (son limitadas).

Promocional de la película BLACKPINK

De igual forma, un “helado Twistpink de edición especial” se hizo viral en redes sociales, ya que incluyó los icónicos colores que podemos ver en el logo de BLACKPINK. Para ver BLACKPINK The Movie en cines deberás seguir las normas de salud, como usar cubrebocas, mantener la sana distancia y no gritar para evitar cualquier riesgo por COVID-19.

