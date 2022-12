¿Cuándo sale la parte 2 de The Witch? La exitosa película coreana de terror

La película de terror y ciencia ficción de 2018, La bruja (The Witch), presenta como su subtítulo adicional The Other One en la parte 2 de The Witch, lo que sugiere una narrativa centrada en otra joven "bruja".

La filmación de esta película coreana inició en diciembre de 2020 y terminó el 19 de abril de 2021. La protagonista de este largometraje es interpretada por la actriz Shin Si Ah, quien fue elegida a través de una audición con otras 1408 aspirantes.

¿Cuándo sale The Witch?

La parte 1 de The Witch está listada en Netflix.

The Witch, también llamada La bruja: Parte 1 - La subversión, se estrena en Netflix México a partir de abril de 2023. Originalmente, salió el 27 de junio de 2018 en Corea del Sur, mientras que su secuela titulada “The Witch: Part 2. The Other One” recién se estrenó el 15 de junio de 2022.

Todavía no tenemos fecha para The Witch Parte 2, pero sí conocemos su duración de 137 minutos y dirección de Park Hoon Jung. A continuación, te compartimos una breve sinopsis de la película:

“Una niña (Shin Shi-Ah) es la única sobreviviente de un laboratorio secreto devastado. La persiguen personas que quieren capturarla para sus propios fines”.

Parte 2 de The Witch explicada

La figura central de la primera película coreana, Ja-yoon (Kim Da-mi) comenzó a ejercer sus poderes telequinéticos solo dos tercios del camino hacia la narrativa de la Parte 1. Sin embargo, la heroína Ark 1 de la Parte 2 (Shin Shi-Ah) es, desde el principio, capaz de lanzar autos enteros y golpear psíquicamente a las personas.

Revelan que Ark 1 se crió en una instalación secreta, donde sus superpoderes fueron implantados genéticamente desde el nacimiento. Ark 1 nunca fue socializada como Ja-yoon, este última fue adoptada por unos amables y ancianos granjeros a una edad temprana.

Por lo tanto, pasa gran parte del tiempo viendo cómo Ark 1 se adapta a la vida normal después de que el joven granjero Kyung-hee (Park Eun-bin) y el hermano de Kyung-hee, Dae-gil (Sung Yoo-bin) la acojan.

Visual de la película coreana The Witch Part 2

Los granjeros están siendo amenazados por un tío (Jin Goo) que quiere apoderarse de su granja por la fuerza, pero como casi todos los hombres en esta película, los gánsteres subestiman profundamente el poder de mujeres jóvenes y delgadas como Ark 1, Kyung-hee o, de hecho, la propia Ja-yoon.

Si entendiste todo eso sin haber visto la Parte 1 de The Witch, notarás que la trama es un poco como una versión coreana de Stranger Things, con Ark 1 como la versión de The Witch de Eleven, la víctima prodigio criada en laboratorio con poderes psíquicos extraordinarios.

