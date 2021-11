¿Cuándo sale el K-Drama Snowdrop con Jisoo de BLACKPINK?

Se han revelado más detalles para el próximo K-Drama Snowdrop protagonizado por Jisoo de BLACKPINK, incluida la fecha de lanzamiento, la transmisión, la trama y el elenco. Después de todo, 2021 ya ha sido un año récord para los fanáticos de los dramas coreanos, y todavía quedan dos meses de fantástico contenido por ver.

Uno de los títulos finales de 2021 que ha llamado especialmente la atención de los fanáticos, es la serie de comedia romántica llamada Snowdrop. En octubre de 2020, se anunció que la nueva serie de JTBC estaba en producción con la superestrella del K-Pop y cantante de BLACKPINK, Kim Ji-Soo, mejor conocida como Jisoo, en un papel principal.

Entonces, ¿de qué se trata Snowdrop, en qué fecha se lanzará el drama y dónde pueden los fanáticos transmitir nuevos episodios fuera de Corea del Sur? En La Verdad Noticias te compartimos todo lo que sabemos del K-Drama Snowdrop, trama, elenco y más.

¿Cuándo saldrá Snowdrop?

Foto: JTBC Drama - Snowdrop con Jisoo de BLACKPINK

Los fanáticos del próximo drama coreano Snowdrop no tendrán que esperar mucho antes del estreno de la serie; con la confirmación de que el episodio 1 se lanzará en todo el mundo el sábado 18 de diciembre.

La serie emitirá nuevos episodios a las 10:30 pm hora estándar de Corea en la red de televisión JTBC todos los sábados y domingos, como se confirmó en una publicación reciente de la cuenta de Instagram JTBC Drama.

En el momento de escribir este artículo, la cantidad de episodios en la temporada 1 de Snowdrop no se ha compartido, pero se espera que sea de 16 episodios de acuerdo con el horario típico de transmisión de K-Drama.

Trama de Snowdrop con Jisoo de BLACKPINK

Póster oficial con Jisoo de BLACKPINK y Jung Hae In

Snowdrop es una historia de amor entre dos jóvenes adultos 'Im Soo-Ho' y 'Eun Young-Cho', ambientada durante el Movimiento Democrático de Corea del Sur de 1987. Im Soo-Ho es un estudiante de posgrado coreano-alemán en una prestigiosa universidad.

Después de ser atacado en una protesta a favor de la democracia, un día irrumpe en un dormitorio femenino en la Universidad de Mujeres Hosoo cubierto de sangre. Eun Young-Cho, una estudiante de literatura inglesa de primer grado en la universidad, ayuda a ocultar a Soo-Ho de las autoridades y vendar sus heridas.

Sin embargo, lo que Soo-Hee no se da cuenta es que los dos se conocieron antes en una cita a ciegas, donde ella se enamoró de él por primera vez. Los dos protagonistas serán interpretados por Kim Jisoo de BLACKPINK y la estrella de Something in the Rain, Jung Hae In.

Este será el primer papel protagónico de Jisoo en un K-Drama importante, aunque anteriormente hizo un cameo en The Producers de KBS2 y Arthdal Chronicles de tvN. Puedes seguir a la joven de 26 años Jisoo de BLACKPINK en Instagram @sooyaaa__. GMA News Network informó el 5 de octubre que Jung Hae-In se uniría a Jisoo como segundo protagonista.

Hae-In es mejor conocido por interpretar a Seo Joon-Hee en Something in the Rain, pero también ha aparecido en Prison Playbook, Reply 1988 y Netflix K-Drama 'D.P'. El joven de 33 años se puede encontrar en Instagram @holyhaein. La lista de reparto completa es la siguiente:

Jung Hae-In como Im Soo-Ho

Kim Jisoo de BLACKPINK como Eun Young-Cho

Jang Seung-Jo como Lee Kang-Moo

Yoon Se-Ah como Pi Seung-Hee

Kim Hye-Yoon comoKye Boon-Ok

Jung Yoo-Jin como Jang Han-Na

Yoo In-Na como Kang Chung-ya

¿Dónde veo Snowdrop?

Fuera de Corea del Sur, Snowdrop se transmitirá a través de la plataforma Disney Plus y se espera que se lance como un título de transmisión simultánea junto con la transmisión nacional a partir del 18 de diciembre.

Esto fue confirmado recientemente por Deadline, quien compartió una lista completa de las últimas adquisiciones de títulos de Asia-Pacífico de Disney. Muchos fanáticos esperaban que Snowdrop se transmitiera simultáneamente en la plataforma de transmisión de Netflix, y el servicio obtuvo una relación positiva con JTBC en títulos anteriores como Run On, Sisyphus: The Myth y Law School.

Sin embargo, con Disney Plus transmitiendo Snowdrop, los fanáticos pueden esperar que más plataformas internacionales inviertan en más K-Dramas próximos. Y ahora, parece que Disney Plus producirá K-Drama con idols del K-Pop como Daniel Kang y Jisoo de BLACKPINK.

