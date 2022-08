¿Cuándo regresa Jeongyeon de TWICE?

Jeongyeon de TWICE apareció por última vez en "TIME TO TWICE" en su última serie de secundaria, titulada "TDOONG Forest". El último episodio en el que apareció la ídolo del K-Pop se lanzó el 6 de agosto de 2021.

La ausencia de la ídolo del K-Pop se atribuyó a problemas de salud que requirieron que se tomara un descanso de los horarios de TWICE. Las ONCE (fandom de TWICE) han extrañado mucho a Jeongyeon durante su ausencia.

Debido a esto, ONCE está feliz de ver que Jeongyeon se unirá una vez más al programa de telerrealidad TWICE. Anteriormente, La Verdad Noticias informó acerca de la pausa de Jeongyeon debido a sus problemas de ansiedad.

¿Qué le pasó a Jeongyeon en The Feels?

A pesar de su pausa, Jeongyeon sí participó en el sencillo y video musical “The Feels” lanzado en octubre de 2021. La cantante surcoreana nuevamente salió de la banda TWICE en agosto de 2021 debido a que estaba teniendo problemas de "pánico y ansiedad psicológica", según reveló la agencia JYP Entertainment en un comunicado oficial.

Te puede interesar: ¿Cuál es el peso de Jeongyeon de TWICE?

¿Cuándo se acaba el contrato de TWICE?

Foto: TWICE / JYP Entertainment

El contrato de TWICE termina en 2023. Sin embargo, en julio de 2022, se dio a conocer que todas las integrantes del grupo de chicas habían renovado sus contratos con JYP Entertainment antes de que expiraran a finales de este año.

ONCE se emocionó al ver que Jeongyeon de TWICE será parte de "TIME TO TWICE" una vez más después de estar ausente durante seis meses. Y ahora, también se sabe que tendremos más del grupo de K-Pop TWICE en el futuro.

