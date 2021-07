¿Cuándo es el cumpleaños de Jungkook de BTS?

BTS (Bangtan Sonyeondan) es una boy band surcoreana de pop, hip-hop y R&B que debutó con la agencia de BigHit Entertainment el 13 de junio de 2013. Sus miembros son RM, Suga, J-Hope, Jin, V, Jimin y Jungkook.

Jungkook es el más joven de BTS y ARMY acostumbra celebrar su cumpleaños a lo grande. Los millones de fanáticos repiten este adorable e impresionante gesto de celebración con cada integrante de Bangtan Sonyeondan.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber del cumpleaños de Jungkook, fecha de nacimiento, familia y algunos de los planes más impresionantes que anunció ARMY para el festejo de 2021.

¿Cuándo es el cumpleaños de Jungkook en 2021?

Jungkook del grupo Bangtan Sonyeondan celebra su cumpleaños número 24 el 1 de septiembre de 2021. Su nombre real es Jeon Jung-kook y nació en Mandeok-dong, Busan, Corea del Sur en el año de 1997. El Golden Maknae también tiene un hermano mayor llamado Jeon Jung Hyun (26 años).

2021 promete ser una celebración a lo grande, según informó el club de fans Jungkook China en redes sociales. Uno de los planes confirmados es un desfile de cruceros con espectáculo de iluminación que viajarán a lo largo del río Han en Seúl. El buque sería el más grande jamás permitido y también incluirá un restaurante temático.

Se espera que el nombre de Jungkook lidere la lista de palabras más buscadas en redes sociales a partir del 30 de agosto. Después de todo, ARMY de todo el mundo celebra a Kookie y no escatima en tiempo o nivel de detalles para poner en alto al idol.

¿Cómo se celebró el cumpleaños de Golden Maknae?

Foto: Cumpleaños de Kookie en 2020

Cada año, el cumpleaños de Jungkook es tendencia en Twitter. En 2019 se realizaron festejos como un anuncio de trenes en China que costó más de 80 millones de wones coreanos. 2020 no se quedó atrás, ya que ARMY colocó miles de pancartas con la frase “Milagro de septiembre” cerca del hogar de Kookie en Nine One Hannam.

