¿Cuándo debuta Kihyun de MONSTA X en solitario?

El 19 de febrero a las 12 am KST (18 de febrero a las 8:30 pm IST), las cuentas oficiales de las redes sociales de MONSTA X compartieron una nueva actualización de los chicos. Se lanzó un nuevo logotipo oficial para el miembro Kihyun, insinuando un posible debut en solitario del vocalista.

Este próximo paso en la carrera del cantante ha sido esperado por los fanáticos durante mucho tiempo mientras esperaban el debut en solitario del próximo miembro. El logo es elegante y nítido como es costumbre con todos los espléndidos logos que el grupo de chicos ha lanzado hasta ahora.

Al albergar las 6 letras de su nombre, encerradas en un cuadrado, presenta una presencia muy sofisticada desde el primer vistazo. La Verdad Noticias te recuerda que puedes seguir a Kihyun de MONSTA X en Instagram.

¿Cuándo debuta Kihyun en solitario?

Promocional de 'Voyager' - Debut en solitario de Kihyun

Según el teaser revelado, Kihyun hará su debut en solitario el 15 de marzo a las 6 pm KST con 'Voyager'. Kihyun se convertirá en el tercer miembro de MONSTA X en lanzar un álbum en solitario, luego de los lanzamientos de mixtape de los miembros IM y Joohoney.

Kihyun participó anteriormente en el lanzamiento de OST en solitario para dramas como She Was Pretty, 'Suspicious Partner', 'What's Wrong with Secretary Kim', entre otros. Sin embargo, su esperado debut en solitario aún no se ha hecho realidad.

¿Qué pasa con Kihyun de MONSTA X?

Según información de Nación Rex, Kihyun fue acusado de intimidar a un compañero de clases mientras era estudiante de la escuela secundaria. El cantante no fue culpable de la acusación. Sin embargo, prefirió disculparse con sus fanáticos; quienes le dieron mucho apoyo y cariño durante esos momentos.

Considerado como uno de los mejores vocalistas en la industria del K-pop, Kihyun del grupo de K-Pop MONSTA X presenta un amplio rango vocal que ha mostrado en múltiples ocasiones, lo que lo convierte en la oportunidad perfecta para brillar con un lanzamiento en solitario.

Su prometedora discografía solo nos ha emocionado aún más por lo que nos espera. Por otra parte, antes informamos que Kihyun de MONSTA X dona 10 millones de wons a ONG de ayuda humanitaria.

