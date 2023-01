¿Cuáles son los signos zodiacales de las integrantes de TWICE?

¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los signos zodiacales de cada una de las integrantes de TWICE? ¿Cómo crees que te sentirías al saber que compartes signo zodiacal con alguna de ellas?

En La Verdad Noticias nos dimos a la tarea de investigar esto por ti para que puedas tener esta información a la mano siempre que lo necesites, ¿estás listo para saber qué signos poseen tus idols favoritas?

Integrante de TWICE / Singo del zodiaco

Nayeon: Virgo Jeongyeon: Escorpión Momo Escorpión Sana: Capricornio Jihyo: Acuario Mina: Aries Dahyun: Géminis Chaeyoung: Tauro Tzuyu: Géminis

Todo parece indicar que las energías dominantes dentro de la agrupación son escorpio y géminis, pero… ¿Tú qué opinas? ¿Coincidiste con el signo de alguna de ellas?

¿Quién es la conejita de TWICE?

En caso de que no lo sepas, los lovelys son unas pequeñas criaturas que representan a cada una de las integrantes de TWICE, en otras palabras, TWICE tiene muchas conejitas, las cuales son:

NAYEON – NAVELY

JEONGYEON – JEONGVELY

MOMO – MOVELY

SANA – SAVELY

JIHYO – JIVELY

MINA – MIVELY

DAHYUN – DAVELY

CHAEYOUNG – CHAENGVELY

TZUYU – TZUVELY

¿Cuántos fans tiene TWICE?

Hoy en día, el aclamado grupo TWICE de Corea del sur cuenta con millones de fans en todo el mundo y a pesar de que no se puede saber a ciencia exacta cuántas personas se consideran parte de la comunidad ONCE.

Tan solo en Instagram cuentan con 27 millones de seguidores, mientras que en Twitter tienen 11.1 millones y eso sin tomar en cuenta sus redes individuales como en esta última red social en el que las encuentras de la siguiente forma:

Nayeon: @nayeonyny

Jeongyeon: @jy_piece

Momo: @momo

Sana: @m.by__sana

Jihyo: @_zyozyo

Mina: @mina_sr_my

Dahyun: @dahhyunnee

Chaeyoung: @chaeyo.0

Tzuyu: @thinkaboutzu

Y tú… ¿Eres fan de TWICE? ¿Cuál es tu canción favorita de la agrupación? Déjanoslo saber en alguna de nuestras redes sociales y sigue viviendo la aventura TWICE.

