¿Cuáles son las canciones de Jimin como solista?

Por lo general, los fanáticos se estremecen de miedo cuando descubren que un miembro de la banda de chicos está lanzando un proyecto en solitario, porque piensan que es una señal de que el grupo se está separando, pero cuando se trata de BTS, su ARMY tiene la reacción opuesta.

Como fandom maduro que ha prosperado durante más de siete años, saben que cada vez que BTS lanza un mixtape o canciónes en solitario, es literalmente solo un proyecto para mostrar sus encantos individuales, y no hay mucho más que eso.

Cuando se trata de los singles en solitario de Jimin de BTS, los fans las aman tanto que esperan que él considere lanzar un álbum completo algún día. La Verdad Noticias te comparte una lista con todos los sencillos en solitario que ha lanzado Mochi.

Octubre 2016: Lie

(Foto: Big Hit) Wings - "Lie"

El álbum Wings fue un punto de inflexión para el estilo musical de BTS porque, por primera vez, el grupo compartió pistas individuales para cada miembro. Para que coincida con el concepto oscuro del disco, Jimin compartió "Lie", una canción sobre cómo enfrentar los mayores miedos.

"Sácame de este infierno. No puedo liberarme de este dolor. Sálvame, estoy siendo castigado", canta Michi en la pista. El miembro de K-Pop se dice a sí mismo que no debe ser una "presa" de su situación y que, en su lugar, debe intentar defenderse.

Septiembre 2017: Intro: Serendipity

(Foto: Big Hit) "Intro: Serendipity"

A diferencia de los temas de dolor duradero y dudas de los fans que se escuchan en "Lie", en "Intro: Serendipity", Jimin siente una sensación de calma porque está exactamente donde debe estar.

"Todo esto no es una coincidencia / Solo, solo, por mi sentimiento / El mundo entero es diferente al de ayer", canta Mochi en un tono marcadamente diferente, pero igualmente hermoso, al de su primera canción en solitario. RM de BTS, reveló que Jimnie realmente quería desafiarse a sí mismo con esta canción.

Agosto 2018: Serendipity (Edición Completa)

Como si los fans no pudieran amar más "Serendipity", Jimin compartió una "versión más larga de la canción" en el álbum Love Yourself: Answer de BTS. La edición completa incluye un hermoso puente, durante el cual Mochi amplía el significado de la canción sobre la sensación de que conocer a alguien era el destino.

Diciembre 2018: Promise

(Foto: Big Hit) "Promise"

"Promise" marcó el primer sencillo en solitario de Jimnie fuera de un álbum de BTS, y a los fans les encantó por su mensaje reconfortante sobre no estar solo en tiempos difíciles. En la canción, Little Prince les dice a los fans que se preocupa por ellos y que espera que puedan encontrar la fuerza para superar cualquier problema que estén experimentando.

"Prométemelo ahora / No importa cuántas veces te sientas solo en un día / No te tirarás por la borda", canta. Si bien los fanáticos ahora conocen la canción como una melodía edificante, Jimin explicó en uno de los videos de la banda en VLive que originalmente estaba destinada a ser una "canción oscura", durante la cual "se dijo a sí mismo" por sus errores

Una vez que alcanzó una mentalidad más positiva, cambió "Promise" en un recordatorio tanto para él como para los fanáticos de seguir presionando a través de lo que sea que la vida les depare.

"Quería hacerme una promesa a mí mismo. Incluso si la vida dificulta las cosas, no me lo haré difícil. No me insultaré", explicó Jimin. "Esperaba que mucha gente escuchara la canción y que también los consolara".

Febrero 2020: Filter

Jimin siempre parece reinventarse a sí mismo con cada proyecto, y en "Filter", esa misma calidad es el tema de la canción. En él, canta que, como un filtro de cámara, puede cambiar y mostrar un lado diferente de sí mismo con el chasquido de un dedo, anulando las preferencias de cualquiera con sus encantos.

"Mezcla los colores en la paleta, elige tu filtro. ¿A cuál yo quieres? El que cambie tu mundo, yo soy tu filtro ", canta. Una canción de Jimin ya supera los 130 millones de streams en Spotify y en una entrevista de febrero 2020, la plataforma musical compartió que Mochi quería presentarse al mundo "de muchas maneras diferentes" con su single "Filter".

Jimin definitivamente logró esto porque cada vez que lanza música, los fanáticos nunca saben en qué dirección irá. En cuanto a las listas de música, sin embargo, la dirección es bastante clara: hacia arriba. "Filter" de ChimChim ha sido su single en solitario de mayor éxito hasta el momento.

Debutó en el puesto 87 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en la canción más reproducida por un solista coreano en Spotify en 2020, superando el récord anterior establecido por "Any Song" de Zico.

Sobre BTS y sus canciones en solitario

(Foto: Big Hit) Teaser grupal de BTS - Butter en 2021

Algunos miembros, como Jungkook y V, han confirmado que pronto lanzarán mixtapes, pero Mochi se ha mostrado un poco más tímido sobre sus planes en solitario. Los fanáticos saben que está trabajando en algo secreto.

En el especial japonés Map of the Soul: 7 - The Journey de BTS que se emitió el 5 de julio, Little Prince confirmó que ha estado ocupado trabajando en "esto y aquello" para mostrar a ARMY mientras BTS espera volver de gira.

No está claro qué es exactamente "esto y aquello", pero los ARMY esperan que sea música. Después de todo, aparte de las alucinantes habilidades de baile de Jimin, su rango vocal y su carisma son verdaderamente únicos.

Los ARMY están ansiosos por escuchar una actualización sobre ese proyecto de ChimChim, pero hasta entonces, pueden escuchar sus canciones en solitario, que resaltan su voz angelical que solo se ha vuelto más sorprendente con el tiempo.

Gracias al enorme apoyo de ARMY, Jimin junto con todo BTS han perseguido tantos esfuerzos en solitario sin tener que preocuparse por las interminables especulaciones de que se están separando.

De hecho, los fanáticos desearían que los miembros pudieran lanzar más proyectos en solitario y Park Jimin, el más tierno con sus fans, sin duda se seguirá destacando.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Annyeong!