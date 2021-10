¿Cuál es la diferencia de edad entre Jungkook y V de BTS?

Jungkook es el "Golden Maknae" y V de BTS es el "Good Boy". Como dos miembros de este grupo de K-Pop que encabeza las listas, Jungkook y V, aparecieron en canciones como "Boy With Luv" y "Black Swan". Sin embargo, estos artistas tienen algunos años de diferencia.

Esto es lo que sabemos en La Verdad Noticias sobre sus fechas de nacimiento y edades. Anteriormente informamos, que los accesorios de RM, Jin, J-Hope, Jimin, Suga, Jungkook y Kim Taehyung de BTS se roban el espectáculo Permission To Dance On Stage.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Jungkook y V?

Como el Golden Maknae de BTS, Jungkook es el miembro más joven de este grupo de K-Pop. El vocalista nació el 1 de septiembre de 1997, lo que lo convirtió en Virgo junto con RM. V es otro miembro de la "línea maknae", lo que significa que es uno de los miembros más jóvenes de BTS.

El cumpleaños de Kim Taehyung es el 30 de diciembre de 1995, lo que lo convierte en Capricornio. Aunque Jungkook y V son talentosos vocalistas y cantantes, hay aproximadamente dos años de edad que separan a estos artistas, siendo Jungkook el miembro más joven.

Sin embargo, esta diferencia de edad no interfiere con la amistad de V y Jungkook, ya que a menudo se ve a estos dos bromeando con Jin, otro de los miembros del grupo de K-Pop BTS representado por BigHit (ahora HYBE). Te compartimos más información de la boyband Bangtan Sonyeondan a continuación.

¿Cuántos integrantes eran antes BTS?

Foto: Álbum de BTS - Map Of The Soul Persona

BTS siempre ha tenido 7 integrantes desde su debut en 2013. En 2021, Bangtan Sonyeondan conocido por canciones como "Permission to Dance" y "Life Goes On", cuenta con Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Juntos, estos artistas actuaron en los Premios Grammy e incluso obtuvieron su primera nominación para el lanzamiento de 2020, "Dynamite". También obtienen elogios y reconocimiento por su música en solitario, con Suga colaborando con Halsey y RM trabajando con Lil Nas X.

Aunque estos miembros se combinan bien en cuanto a personalidad, existe una brecha de edad significativa entre los artistas de BTS. De hecho, el miembro más joven del grupo todavía estaba terminando la escuela secundaria como aprendiz.

"Worldwide Handsome" Jin es el miembro de mayor edad de este grupo de K-Pop, nacido el 4 de diciembre de 1992. Eso hace que el cantante sea un Sagitario. Los otros miembros del grupo BTS nacieron entre 1992 y 1997, con Jimin y V compartiendo 1995 como su año de nacimiento.

Jungkook y V mostraron la conexión especial que tienen, siendo apodados Taekook por su fandom ARMY. Ambos artistas solo se llevan 2 años de diferencia y siempre demuestran su amistad frente a sus fanáticos.

