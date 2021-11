¿Cuál es el peso de Jeongyeon de TWICE?

Yoo Jeong-yeon, más conocida por su primer nombre, Jeongyeon, es una cantante de Corea del Sur. Ella es miembro del grupo de chicas, TWICE, como vocalista principal del grupo de K-Pop.

Jeongyeon nació el 1 de noviembre de 1996 en Suwon, Corea del Sur y recibió el nombre de Kyung-wan, al nacer. Debido a que se burlaron de ella cuando era niña, cambió legalmente su nombre a Jeong-yeon en el tercer grado.

Su padre es Yoo Chang-joon, quien trabaja como chef y la identidad de su madre no ha sido revelada al público. La Verdad Noticias informó anteriormente, que Jeongyeon de TWICE deja en shock a los fans con su nueva imagen. Y ahora, muchos seguidores están preocupados por el peso de Jeongyeon.

Peso de Jeongyeon de TWICE

Fotos de Jeongyeon de TWICE

El peso de Jeongyeon, según el sitio web de Wiki Drama, es de 48 kg midiendo 169 cm de altura. Sin embargo, nuevas fotos mostraron a la cantante surcoreana con un aumento de peso en octubre de 2021, pero aún se desconoce su peso actual.

Jeongyeon tiene dos hermanas mayores, la mayor se conoce profesionalmente como Gong Seung-yeon y es actriz, la segunda mayor se llama Yoo Seo-yeon y es empleada de oficina. Jeongyeon se entrenó para convertirse en cantante desde una edad temprana y también aprendió a tocar la trompeta y el saxofón.

Jeong-yeon se unió al sello discográfico JYP Entertainment en la sexta audición abierta de JYP el 1 de marzo de 2010. Al igual que Nayeon, Jihyo y Sana, la agencia musical originalmente planeó que se convirtiera en miembro de un grupo de chicas llamado 6Mix, pero desafortunadamente su debut fue cancelado.

Jeongyeon hizo su gran avance en 2015 como concursante en el programa de supervivencia de grupos de chicas de realidad Sixteen y finalmente fue elegida como miembro de TWICE.

En 2014, apareció con Nayeon en el video musical de "Girls Girls Girls" de GOT7 y, en 2015, apareció en el video musical "Only You" de Miss A. Su hermana y ella fueron las presentadoras de Inkigayo desde el 3 de julio de 2016 hasta el 22 de enero de 2017. Jeongyeon ganó el Premio Female Rookie Award en los SAF SBS Entertainment Awards 2016.

¿Jeongyeon ha engordado dos veces?

El peso de Jeongyeon de Twice ha sido objeto de burlas en línea por su reciente aumento de peso, pero los fanáticos la están defendiendo. El fandom del grupo de K-Pop TWICE, ONCE, se apresuró a señalar que ganó peso debido a sus lesiones anteriores y medicamentos para el trastorno de ansiedad.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!