¿Cuál es el nombre real de Rosé de BLACKPINK?

Nacida en Auckland, Nueva Zelanda en 1997, Rosé de BLACKPINK se crió en Australia desde los siete años. Tenía solo 15 años cuando YG Entertainment descubrió su talento en una audición en Melbourne. Después de entrenar durante 4 años y dos meses, Rosé Park Chae-young se unió al grupo de K-Pop junto a Jisoo, Jennie y Lisa.

Siendo la bailarina principal del grupo de K-Pop con una voz dulce y soñadora, sus habilidades de baile y su habilidad para tocar notas altas se consideran impresionantes incluso para artistas entrenados en Corea del Sur.

Rosé reveló la fecha de su lanzamiento como solista y el fandom BLINKS pudo ver su debut en marzo de 2021 con su canción “On the Ground” (ahora con 200 millones de reproducciones). Las estrellas de YG Entertainment han tenido mucho éxito con sus sencillos "How You Like That", "Sour Candy", "Kill This Love" y "Ddu-Du Ddu-Du".

¿Cuánto pesa Rosé de BLACKPINK?

Según información de Stars Gab, la artista cuyo nombre real es Roseanne Park (Park Chaeyoung en coreano) pesa alrededor de 45 kg o 99 libras. Las medidas de su cuerpo son 34-24-39. Tiene una altura de 5 pies y 6 pulgadas o 168 cm. A continuación, más detalles de sus medidas:

Tamaño del busto: 34 pulgadas (86 cm)

Tamaño de la cintura: 24 pulgadas (60 cm)

Tamaño de la cadera: 99 cm (39 pulgadas)

Talla de copa: B

Talla de sujetador: 32

Ojos: Marrón oscuro

Talla de zapato: 5 (Reino Unido) y 7 (EE. UU.)

Talla del vestido: 5 (Reino Unido) y 4 (EE. UU.)

Rosé de BLACKPINK rompe sus primeros récords en solitario con “Gone”. Recordemos que ella saltó a la fama en 2012, después de unirse a YG. Una de sus canciones alcanzó el puesto 15 en el Billboard Korea K-pop Hot 100 en 2012. Con este contenido de La Verdad Noticias, lee más sobre la biografía, patrimonio neto, estudios, Instagram y más.

¿Qué estudió Rosé de BLACKPINK?

Foto: Alice Park, hermana de Rosé

Rose del grupo de K-Pop BLACKPINK, era una estudiante de derecho en el Canterbury Girls 'Secondary College antes de que una exitosa audición la llevara a abandonar la escuela. Su hermana mayor, la abogada Alice Park, también es una figura pública famosa en Instagram.

En una entrevista con 2 O'Clock Date, Rosé mencionó al actor coreano Gong Yoo las cualidades de su pareja ideal. Ella cree que su futuro esposo será alguien amable y genuino, y con una voz única.

Cuenta de Rosé BLACKPINK en Instagram

Foto: YG Entertainment - BLACKPINK

Al momento de redactar este artículo, su cuenta de Instagram @roses_are_rosie tiene más de 46 millones de seguidores. El Instagram grupal de BLACKPINK tiene casi 40 millones de seguidores, mientras que Rosé fue la primera integrante de un grupo de chicas en alcanzar 1 millón de me gusta en Instagram.

Finalmente, te compartimos que Rosé de BLACKPINK es una gran amante de la comida. A pesar de su disgusto por los aguacates "blandos y raros", ella se da un capricho con estofado de kimchi, pimientos, mangos y bebidas saludables. Se recompensa a sí misma con una pequeña comida trampa, después de sus entrenamientos diarios.

