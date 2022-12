¿Cuál es el miembro de Stray Kids que se salió de la banda?

Todas las fanáticas de Stray Kids, STAY, quedaron sorprendidas ante la noticia de que uno de los idol que la integrante decidió retirarse de la banda el 28 de octubre del 2019. Se trata de Kim Woojin, quien era considerado como uno de los más carismáticos.

El motivo de su salida fue aclarado por la agencia del grupo de K-Pop JYP Entertainment. Según lo que informaron, es que Woojin decidió salir porque deseaba descansar un poco de sus labores como idol.

“Hola, somos JYP Entertainment. Woojin, quien ha estado con 'Stray Kids' como miembro hasta este momento, dejó el grupo debido a circunstancias personales y terminó su contrato exclusivo. Expresamos disculpas por causar problemas a muchos fans con la repentina noticia”.

Kim Woojin de Stray Kids.

Miembros de Stray Kids

Estos son todos los integrantes de Stray Kids.

La banda de Stray Kids debutó en el 2017 y actualmente tiene ocho miembros oficiales, restando a Woojin, quien era el mayor en edad. Los restantes son:

Bang Chan: líder, vocalista principal, bailarín, rapero y tiene 24 años.

Lee Know: bailarín principal, sub vocalista, sub rapero y tiene 23 años.

Changbin: rapero principal, sub vocalista y tiene 22 años.

Hyunjin: bailarín principal, rapero principal, visual y tiene 21 años.

Han: rapero principal, vocalista principal y tiene 21 años.

Felix: rapero principal, bailarín principal y tiene 21 años.

Seungmin: rapero principal, bailarín principal y tiene 21 años.

I.N: sub vocalista, maknae con 20 años.

¿Cuándo se va a separar Skz?

Se dice que la banda de K-Pop Stray Kids podría separarse, ya que pronto va a expirar su contrato con la agencia JYP Entertainment, pues estos solo tardan aproximadamente 7 años. Entonces, deberán firmar uno nuevo el próximo 2023.

Aunque como te mencionamos en La Verdad Noticias, les va muy bien, recientemente ganaron su certificación de un millón de copias vendidas en Circle Chart.

