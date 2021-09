¿Cuál es el color favorito de Lisa de BLACKPINK?

Lisa es conocida por ser una de las 4 integrantes del grupo de K-pop BLACKPINK. Si bien la rapera ha revelado varios aspectos de su vida, su color favorito sigue siendo un verdadero misterio para muchos. Pero no te preocupes, aquí en La Verdad Noticias tenemos la respuesta.

Lisa es conocida por su amor por los gatos. El "maknae" de BLACKPINK aparece como bailarina principal, rapera y sub-vocalista. También es una de las idols del K-pop con más seguidores en la plataforma de redes sociales, Instagram.

Junto con los miembros Rosé, Jisoo y Jennie, Lisa apareció en canciones como "How You Like That" y "Kill This Love". BLACKPINK asistió en el Festival de Música Coachella, convirtiéndose en el primer grupo de K-pop en hacerlo.

Desde su debut, los fanáticos han aprendido varios datos divertidos sobre estos artistas. Jennie y Jisoo cocinan juntas, como se ve durante el documental BLACKPINK: Light Up the Sky. Los fanáticos más minuciosos incluso aprendieron los colores favoritos de miembros como Lisa.

El color favorito de Lisa de BLACKPINK

BLACKPINK Fandom declara los supuestos colores favoritos de los idols en este grupo de K-pop. Eso incluye a la rapera Lisa, cuyo color favorito actual es, según se informa, el amarillo. A veces, la artista luce atuendos con este color brillante.

Recientemente, está ídolo debutó con su primer álbum en solitario, titulado Lalisa. En las imágenes conceptuales de canciones como "Money" y "Lalisa" tambien destaca el amarillo. Estas pistas se estrenaron en plataformas de música en septiembre de 2021.

