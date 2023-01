¿Cuál es el apodo de Sana de TWICE?

Las nueve integrantes Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu de la famosa girlband TWICE de la agencia JYP Entertainment son muy queridas entre las fans quienes aman conocer todo sobre sus idol favoritas.

En esta ocasión, en La Verdad Noticias te contamos algunos de los datos que debes conocer si o si de Sana, una de las tres idol japonesas que conforman TWICE. Las otras dos son Momo y Mina.

Sana es considerada como una de las chicas más adorables de todo TWICE desde sus líneas en la canción de “Cheer up”, ya que se ve ultra cute cantando “shy, shy, shy”. Es por ello que se ganó el apodo de Squirrel o Hamster.

¿Cómo se llama el fandom de Sana de TWICE?

Sana de TWICE.

En fandom oficial de TWICE se llama Once, sin embargo, las fans que admiran a Sana crearon el siguiente lema: "No Sana, No life". Esta frase le encantó a la idol japonesa de 26 años, nacida en la ciudad de Osaka, Japón.

A pesar de su edad, los fans aseguran que podría pasar como la más joven o la maknae de todo TWICE, pues sus rasgos continúan luciendo muy juveniles y muy cute. Además, es admirada porque domina perfectamente el coreano a pesar de que su lengua nativa es el japonés.

Aprovechamos para mostrarte que TWICE anunciá fechas para su próximo concierto en México este 2023.

¿Quién es la más guapa de TWICE?

Tzuyu es la más guapa de TWICE.

Aunque todas las integrantes de la famosa girlband TWICE son muy hermosas, tal parece que es Tzuyu a la que reconocen como la más guapa de toda la banda. También es la vocalista bailarina y la maknae del grupo femenino de JYP Entertainment.

