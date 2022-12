¿Cuál es el álbum más caro de BTS?

La popularidad de BTS en todo el mundo ya es incalculable, pues hasta tienen al fandom más grande del mundo llamado ARMY. Y a pesar de que acaban de entrar en una pausa hasta el 2025, la banda continúa en la boca de todos.

Los siete integrantes de BTS son mundialmente famosos por su excelente música, talento para el baile, carisma y belleza. Además de tener muchas vistas y reproducciones en todas sus canciones, todas sus fanáticas mueren por tener un álbum de BTS.

Las ventas de sus álbumes han sido excelentes, incluso su álbum más caro de todos. Se trata del más nuevo llamado Proof que se lanzó en el 2022. Aunque a muchas fans se les ha hecho excesivamente caro, ya que cuesta cerca de 275 dólares, cerca de 5,357.58 pesos mexicanos.

¿Cuántos álbumes en total tiene BTS?

Los álbumes de BTS.

Desde el debut de BTS, en junio de 2013, la famosa banda de K-Pop ha sido muy productiva y ha lanzado numerosos sencillos, al igual que álbumes de estudio y los más cortos conocidos como EP.

Hasta el pasado mes de mayo de 2022, BTS tiene un total de 30 álbumes. En esta lista te contamos el año de lanzamiento de cada álbum de BTS. El primer álbum Dark & Wild y el más reciente es Proof, lanzado en junio del 2022.

Álbumes de estudio: 9

Álbumes recopilatorios: 6

EP: 6

Bandas sonoras: 1

Álbumes sencillos: 12

¿Cuál es el álbum más vendido del K-pop?

Álbum más vendido de BTS.

Te contamos que hay varios álbumes de K-Pop que han sido famosos por tener más de 2 millones de ventas en Corea del Sur. 8 de estos álbumes son de BTS, el primero en la lista es Map of the Soul: 7 del 2020.

También Face of the sun de Seventeen, Sticker de NCT 127. Posteriormente, se encuentra The Album de BLACKPINK (2020) que lleva más de un millón de copias vendidas y Don’t Mess Up My Tempo (2018) de EXO.

