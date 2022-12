Critican a Jin de BTS, aseguran que luce con poco ánimo por ir al ejército

Aunque muchos lamentan que Jin de BTS por fin tuvo que ingresar al servicio militar obligatorio para todos los hombres en Corea del Sur, otros se han enojado con él por su supuesta actitud.

Algunos usuarios surcoreanos han demostrado que no están muy contentos con la actitud que tiene Jin al comenzar su servicio en el ejército.

Estas críticas surgieron luego de que por su cumpleaños número 30 él respondió algunas de las felicitaciones diciendo que no estaba muy contento por entrar a la primera línea del ejército surcoreano.

Usuarios alegan que Jin no es el único idol en hacer su servicio militar

Primera foto de Jin en el ejército.

Las respuestas de los usuarios ante el comentario de Jin de BTS no fueron de los más amables, pues aseguran que no es el primer idol que ingresa al ejército para cumplir con su deber como ciudadano de Corea del Sur.

Algunos de los comentarios que se han visto son "Que exagerado, todos los ídolos deben hacerlo", "Debe actuar como un hombre y dejar de llorar" y "Demoró mucho en irse, no puede quejarse".

Por suerte, las ARMY no han tardado en responder a las críticas, aseguran que no tiene nada de malo mostrarse desanimado, pues no podrá ver a sus seres queridos por un largo tiempo, además que no estará con ellos en las fechas decembrinas.

¿Cuántos apodos tiene Jin?

Apodos de Jin.

Jin, el integrante más grande de edad de la banda BTS, tiene una gran cantidad de apodos que están relacionados con su belleza: Worldwide Handsome, Car Door Guy, Omma, Princess y Diva. Aunque también tiene uno divertido: Doritos.

