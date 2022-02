Covers de Rosé de BLACKPINK que superaron las versiones originales

Rosé de BLACKPINK es una de las estrellas de K-Pop más queridas por el público a nivel mundial, especialmente después que impactó con su álbum en solitario “R”. La joven ha logrado hacer historia en la industria de la música incluso ha realizado varios covers que han superado a las versiones originales.

Meses atrás la idol sorprendió con sus dos sencillos “On The Ground” y “Gone”, además nos impactó con los covers que realizó durante la pandemia, los cuales compartió en su cuenta de Instagram.

El nombre real de la joven cantante es Roseanne Park, pero es mejor conocida como Rosé, ella nació el 11 de febrero de 1997 y para celebrar su cumpleaños te presentamos los cinco covers que realizó y superaron incluso a sus versiones originales.

Los cinco covers más destacados de la idol

“If I Ain't Got You” de Alicia Keys: en el programa de variedades de Corea del Sur ‘The Sea of ??Hope’ la idol interpretó un over de esta canción, creando una atmósfera de ensueño. Más tarde la misma Alicia Keys se mostró feliz del resultado, pues compartió en sus redes sociales un video de la presentación junto con emojis y estrellas.

“Lucky” de Jason Mraz y Colbie Caillat: En ese mismo programa la idol interpretó este tema junto a Onew, mientras tenían de fondo el mar.

“Slow Dancing in a Burning Room” de John Mayer: En otros programa transmitido en verano de 2021 la joven interpretó este conmovedor tema. El cover llegó a los oídos de Mayer, quien aplaudió su interpretación y le regaló una guitarra rosa.

“The Only Exception” de Paramore: Este fue uno de sus covers más elogiados por el público, le bastó su guitarra y su voz para crear una versión que sin duda llegó al corazón de los espectadores.

“Wildfire” de Cautious Clay: este cover fue compartido en la cuenta de Instagram de la idol, resultó ser un poco “minimalista” comparado con la versión original y en el video la podemos observar tocando su nueva guitarra rosa con el atardecer de fondo.

¿Qué religión es Rosé de BLACKPINK?

La idol ha logrado destacar por su gran talento

Rosé de BLACKPINK, es una cantante, modelo, compositora y bailarina neozelandesa de origen coreano. En cuánto a su religión ella profesa el Cristianismo protestante.

