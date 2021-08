How You Like That tiene una espectacular y pegadiza coreografía de BLACKPINK. Sus cuatro miembros Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa cautivaron a su fandom BLINK en junio del año pasado, incluso ganando premios como Mejor Canción del Verano en los MTV Video Music Awards 2020.

La coreografía de How You Like That también ganó el Premio al Mejor Baile para un grupo femenino tanto en los Melon Music Awards 2020 como en los Mnet Asian Music Awards en Seúl. ¿Sabías que esta canción de BLACKPINK trata sobre la satisfacción del karma?

A continuación, La Verdad Noticias te comparte detalles de su coreografía en How You Like That, curiosidades de su lanzamiento y popularidad en plataformas musicales como Spotify. Anteriormente, informamos sobre la coreografía BOOMBAYAH de BLACKPINK.

¿Quién creó la coreografía de BLACKPINK, How You Like That?

Kiel Tutin creó la coreografía de How You Like That y el video oficial con el baile se lanzó el 5 de julio de 2020. Al momento de redactar este artículo, el "DANCE PERFORMANCE VIDEO" supera las 802 millones de vistas. Tutin también es conocido por crear la coreografía en “Not Shy” del grupo ITZY.

Al ser una de las canciones de BLACKPINK más populares, How You Like That rápidamente escaló en popularidad. El sencillo se destacó en los puestos 20 y 33 (respectivamente) tanto en el Top 100 de sencillos del Reino Unido y en la lista Billboard Hot 100.

¿Cuándo salió la canción de BLACKPINK, How You Like That?

How You Like That lanzó MV y video con coreografía de BLACKPINK

La canción How You Like That debutó el 26 de junio de 2020 en un video musical lanzado en el YouTube oficial de BLACKPINK. Los autores de la letra son Teddy Park y Danny Chung. Teddy, R. Tee y 24 se llevan el título de productores bajo el sello de YG Entertainment.

How You Like That alcanzó 86.3 millones de vistas en YouTube durante sus primeras 24 horas. El sencillo de K-Pop se registró en los Guinness World Records por convertirse en el video de YouTube con más reproducciones en 1 día.

¿Cuántas reproducciones tiene How You Like That en Spotify?

Fans amaron la letra y coreografía de BLACKPINK

La canción tiene más de 4 millones de reproducciones en la plataforma musical Spotify. También se llevó el segundo lugar en la lista Spotify Global Top 50 y el puesto número 10 en la lista de popularidad en los Estados Unidos. Se ha confirmado que la música de BLACKPINK en Spotify ha superado los 5 mil millones de transmisiones.

En cuanto a la letra de How you Like That, la canción encaja en el conocido estilo de empoderamiento y rudeza de BLACKPINK. La letra comenzó con los miembros cantando y rapeando sobre cómo tocaron fondo antes de dejar ir a la persona tóxica que les hizo la vida tan miserable.

Ahí es cuando Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa le preguntan a la otra persona “How you Like That” (cómo te gusta eso) ahora que ya no están bajo su control. La pista continúa haciendo referencia al "karma" y tomando lo que es de ellas. ¿Qué te pareció la coreografía de BLACKPINK en esta canción?

