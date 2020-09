Copia el estilo de Blackpink: ¡Estos son sus looks según su personalidad!

Estilos de moda de integrantes de Blackpink. Foto:CNN en Español

Los looks del video de la nueva pista colaborativa de Blackpink, Ice Cream con Selena Gomez, han llamado la atención de muchos espectadores. A continuación te presentamos sus estilos personales tanto dentro como fuera del escenario.

Video Ice Cream de Blackpink

Blackpink lanzó su pista colaborativa Ice Cream con Selena Gomez la semana pasada y los fanáticos todavía están locos por el video musical. Ice Cream se convirtió en el segundo video musical más rápido en alcanzar los 100 millones de visitas en YouTube en menos de 48 horas, solo superado por la última gota de Blackpink, How You Like That.

Lo que llamó la atención de muchos fueron los atuendos que lucieron las chicas en el video, una mezcla de fantasía y lujo. Kitschy-cute es súper popular en este momento y las integrantes del famoso grupo ha logrado combinar piezas de marca con tendencias para adolescentes para lograr un estilo único.

Los accesorios eran en su mayoría exagerados, y las chicas lucían piezas divertidas como un anillo de dulces de la marca coreana Mikshimai, que recuerda el tipo de dulce de la infancia que puedes comprar en la tienda de la esquina.

De acuerdo con el tema dulce, las niñas también lucían adorables aretes de ositos de goma y pasadores para el cabello de gran tamaño y lazos en el cabello. En la verdadera moda de Blackpink, las chicas también acumularon miles de dólares en joyas de alta gama, como broches Dior y collares Bulgari.

Estilo “High Teen” de Blackpink

En el video, las chicas se han apegado al estilo "High Teen" que está arrasando en Corea del Sur, y tanto Rosé como Jennie usan adorables conjuntos coordinados, con diademas gruesas para mayor elegancia.

Mientras que las chicas demuestran la uniformidad típica en los atuendos de los grupos de chicas, Blackpink se destaca de otras bandas de K-pop con el atuendo de cada niña con un toque de su propio estilo personal. Aquí hay un desglose de las personalidades de la moda de los cuatro miembros.

Estilos de integrantes de Blackpink

Jennie

El estilo fuera del escenario de Jennie es una mezcla de piezas informales y artículos de su marca de lujo favorita, Chanel. Aunque ser la embajadora mundial de la casa de moda influye en sus elecciones de moda, dice que ama la marca desde que era niña y que a menudo tomaba prestados los artículos de Chanel de su madre.

Estilo de Jennie. Foto:Kpop

Esta inspiración quizás explique por qué Jennie incorpora piezas clásicas de Chanel en su ropa del día a día. Incluso en el video musical de Ice Cream, Jennie luce una riñonera Chanel vintage y un calentador de manos.

El estilo personal de Jennie es cómodo y femenino y tiene pequeños toques de su personalidad infantil, algo que a sus fans les encanta. Cada bolso que luce, ya sea un bolso casual o el último caramelo de Chanel, está adornado con un adorable llavero de gran tamaño o dos.

A Jennie también le gusta llevar gomas de seda color pastel en el pelo o en la muñeca como pulsera, como se ve en la cuenta de Instagram de la agrupación. Durante los días en la sala de práctica, a menudo se la ve con camisetas enormes y calcetines estampados, mientras que las salidas informales requieren algo un poco más estructurado: blusas cortas y jeans o una falda larga.

Lisa

El estilo de Lisa en el escenario se inclina hacia el deporte experimental y los estilistas la visten con enormes chaquetas de piel o ropa técnica. Su estructura similar a una modelo y sus exóticas características de muñeca le permiten lucir estos looks fácilmente. En Ice Cream, le dieron el atuendo más diferente: un corsé deportivo con mangas abullonadas de Diy By Panida.

El estilo de Lisa fuera del escenario es una historia diferente, y ella resalta su lado más suave con ropa clásica. A menudo lleva carteras, generalmente de Celine o Bulgari, marcas que representa. A Lisa le gustan mucho los jeans y los pantalones ajustados combinados con blusas femeninas. Su apariencia es elegante y clásica, y una gran mezcla de colores sólidos y líneas limpias.

También es una ávida fotógrafa y artista, lo que le encanta resaltar en sus elecciones de moda. Su aspecto general puede inclinarse hacia lo vintage, y hace un gran uso de las chaquetas para darle algo de estructura a sus atuendos, complementando una de sus mayores características: sus hombros.

Estilo de Lisa. Foto:Telehit

Jisoo

El estilo de Jisoo grita chica de al lado, algo consistente tanto dentro como fuera del escenario. Se le da el aspecto más convencional y femenino de las cuatro chicas, tal vez porque su apariencia física se ajusta más a los estándares de belleza típicos de Corea del Sur. A menudo usa prendas de punto como cárdigans y prefiere los tocados como sombreros y cintas para el cabello.

Jisoo, que parece una versión más dulce de Blair Waldorf de Gossip Girl, a menudo parece haber salido del programa de televisión de EE. UU. Prefiere las texturas en lo que usa: tejidos, tweed y pliegues, así como los colores brillantes. Su afición por los sombreros es evidente en el video musical de Ice Cream, donde luce una boina de red de Dior, una marca que respalda.

Eso no significa que Jisoo esté disfrazada todo el tiempo; es conocida por su personalidad alegre y tranquila, algo que brilla cuando elige vestirse más informal. Ella todavía se las arregla para hacer que algo como una camiseta grande se vea bien combinándola con un cárdigan y botas. Por otra parte, podría salir con sudaderas y aún lucir hermosa.

Estilo de Jisoo. Foto:Reddit

Rosé

El estilo de Rosé es el objetivo actual de todas las adolescentes: demasiado femenino, pero resalta todos sus mejores activos, incluida su cintura arrebatada. En el video musical, ella usa un top corto combinado con una falda, halagando su figura.

Fuera de servicio, Rosé tiende a usar una simple camiseta corta blanca y una falda vendaje estampada deportiva y original. Ella siempre está de moda pero no como si se estuviera esforzando demasiado.

Rosé también usa a menudo sus blusas con pantalones cargo o jeans mom, lo que le da un toque de marimacho a sus atuendos y, al mismo tiempo, luce 100% femenina, algo que no es fácil de lograr.

Cuando Rosé hace una chica, hace todo lo posible. Ella usa maxi vestidos cómodos fuera del escenario y luce un mini increíble cuando actúa. Son los pequeños detalles que agrega al atuendo los que los unen: pequeños colgantes de oro con las iniciales para darle un toque de delicadeza y tirar de su cabello hacia atrás en un estilo medio recogido. Muchos fans masculinos suelen comentar que les encantaría que sus novias se vistieran como Rosé.