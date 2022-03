Consejos para ver el concierto de BTS, Permission To Dance On Stage, en el cine

Este sábado 12 de marzo se transmitirá en varias partes del mundo el concierto de BTS y en México, Cinépolis se encargará de dar las funciones referentes al Permission To Dance, una de las presentaciones más icónicas que se llevó a cabo hace unas horas en Seúl, luego de dos años de no realizar presentaciones en su país.

Fue el 10 de marzo que se llevó a cabo la primera presentación de Jin, Jimin, Jungkook, J-Hope, RM, Suga y V en el Estadio Olímpico de Seúl, y todo el ARMY dejó ver su felicidad y emoción de ver a sus idols en el escenario.

El anuncio fue hecho hace unas semanas y en el concierto que se llevó a cabo en Seúl, la banda sorprendió a sus fans confirmando una segunda presentación.

¿A qué hora son las funciones del concierto de BTS?

El concierto se llevó a cabo el pasado 10 de marzo

Permission To Dance On Stage, será en dos horarios diferentes; la primera función será a las 12:00 PM y el último a las 16:00 horas en Cinépolis y recomendó al ARMY llegar media hora antes para que no tengan contratiempos y en caso de querer comprar palomitas o algún alimento, pueden hacerlo sin presiones.

Otra recomendación que piden, es llevar los boleros de la función en mano y seguir los protocolos de higiene para evitar más contagios de COVID-19.

Para quienes quieran llevar su ARMY bomb, se pide que tengan una luz tenue, con el objetivo de que todos en la sala puedan ver agusto la función.

¿Cómo conseguir los coleccionables?

El boy band regresó luego de más de dos años

Cinépolis dio a conocer que quería consentir al Army y que tendría cuatro coleccionables, dos de ellas se dieron mediante sus redes sociales, ya que se trató de una chamarra personalizada, además de un NFT que se entregará a por lo menos 50 personas.

Los demás se podrán conseguir en las dulcerías y se adquiera un Combo Army; que incluye palomitas, nachos y un refresco.

Todo esto forma parte de los BTS estaba preparando para el Permission to Dance On Stage, su primer concierto en dos años.

