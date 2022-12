¿Conocías estas canciones de Ahn Hyo-Seop?

Ahn Hyo-Seop es un cantante y actor surcoreano de Starhaus Entertainment. Es un ex miembro de los grupos de proyecto SOUL y One O One. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber de sus canciones.

El cantante surcoreano también es un ex aprendiz de JYP Entertainment, empresa de los grupos de K-Pop 2PM, TWICE, Stray Kids, ITZY y NMIXX. A sus 27 años de edad, es uno de los actores más reconocidos en la actualidad.

Anteriormente, informamos sobre la novia de Ahn Hyo Seop en la vida real y cómo su protagónico en el dorama coreano, A Business Proposal (Propuesta Laboral), lo llevó a tener un reconocimiento internacional.

Canciones de Ahn Hyo-Seop

"Love You" (2015) con One O One

"Stunning" (2015) con One O One

"You Are My Light" (2016) con One O One

"Get Myself With You (네 꿈이 좋아)" con S.O.U.L

Te puede interesar: Esta escena de Sejeong y Ahn Hyo Seop en 'A Business Proposal' se hizo VIRAL

¿Qué estudio Ahn Hyo-Seop?

Imagen: Ahn Hyo-Seop

Hyo-Seop se graduó de la Universidad Kookmin, con una licenciatura en Negocios Internacionales. Fue descubierto por JYP Entertainment, donde era un aprendiz de música y se le ofreció estar en el grupo de Kpop GOT7, rechazó la oferta.

Aunque tiene talento para el canto, el baile, el violín y el piano, su principal interés era convertirse en actor. El surcoreano Ahn Hyo Seop tenido éxito como actor en los doramas Still 17, Dr. Romantic 2, Abyss, Lovers of the Red Sky y The Office Blind Date.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram