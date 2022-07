Conoce a los idols que aparecen en In The Soop: Friendcation

In The Soop: Friendcation finalmente llegó a Disney Plus. Es un reality que comparte momentos con el grupo de amigos Wooga Squad conformado por V de BTS y otras estrellas de Corea del Sur que seguramente conoces.

En este programa nos muestran las aventuras y momentos más divertidos de las vacaciones con el grupo de amigos. Los miembros de Wooga Squad están unidos por la fama en el mundo del entretenimiento y otros intereses en común.

El grupo de amigos conquistó a los fanáticos del Hallyu y ARMY (fandom de BTS). En los primeros teasers vimos que Kim Taehyung tuvo un momento muy emotivo junto al grupo Wooga Squad. A continuación, te compartimos más detalles de este famoso grupo de amigos.

Integrantes de Wooga Squad

¿Qué idols forman el Wooga Squad?

Park Seo Joon, actor surcoreano que debutó en el mundo de K-Dramas desde el año 2011. Su popularidad se disparó cuando protagonizó el drama A Witch's Love y también pudimos verlo en la película ganadora del Oscar, Parásitos.

Choi Woo Shik, actor surcoreano que fue parte del elenco principal en la película Parásitos del director Bong Joon-ho. Asimismo, también protagonizó el popular drama de 2022, Aquel Año Nuestro (Our Beloved Summer).

V de BTS (Kim Taehyung), una estrella del K-Pop que no necesita introducción. Después de todo, forma parte de la boyband más famosa de la actualidad. ARMY conoce a Tae por su trayectoria musical, pero también por su debut como actor junto a sus amigos de Wooga Squad.

Park Hyung Sik, un cantante y actor surcoreano que es reconocido por sus doramas Strong Woman Do Bong-soon (La Poderosa Mujer Do Bong-soon) y Suits. De igual forma, Hyung Sik es miembro de la banda masculina ZE:A y de su sub unidad ZE:A Five.

Peakboy (Kwon Sung-hwan), un famoso rapero surcoreano. Según informó el portal Telehit, “su caso es impresionante porque su tema debut comenzó a circular en SoundCloud, y esto le abrió las puertas para increíbles proyectos musicales”.

¿Dónde ver In The Soop: Friendcation?

El programa se transmite en JTBC y en Disney Plus (únicamente en algunos territorios asiáticos). Anteriormente, La Verdad Noticias compartió una alternativa para ver In The Soop: Friendcation en Latinoamérica. Se espera que el reality esté disponible en más países en el futuro.

