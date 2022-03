Concierto en vivo de BTS transmitido en cines rompe récords

El tan anhelado día llegó, ya que el pasado 12 de marzo miles de fans de BTS en todo México, llenaron las salas de cine para disfrutar la transmisión del concierto en vivo de Permission to Dance On Stage.

Con los tradicionales fanchats, las armybombs y outfits alusivos a la boyband surcoreana, las Armys arribaron horas antes de la transmisión en busca del combo especial, postales y otros beneficios conmemorativos que la cadena Cinépolis había anunciado.

Sin embargo, la presencia del fandom también se observó en redes sociales donde lograron posicionar al evento entre las principales tendencias del país con una ola de videos, información e imágenes. Según informa el portal Infobae

BTS volvió a los escenarios

fueron 3 días de conciertos entre bailes, canto, bromas, presentaciones y de varios maravillosos momentos juntos ustedes, gracias por ser mi soporte, inspiración y sobre todo felicidad. a los 7 los amo un montón, gracias @BTS_twt <3#ThankYouBTS ��pic.twitter.com/m0GCMUkVe8 — ًdae !? �� (@thvcIouds) March 13, 2022

El gran regreso de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook a los escenarios de Seoul, en Corea del Sur, tras la pandemia por COVID-19 fue un evento que se transmitió en las salas de cine en todo el mundo.

Cabe recordar que algunas naciones pudieron apreciar la transmisión completamente en vivo a la par de Corea, pero otros países lo presenciaron a modo de retransmisión debido a la diferencia de horario, tal fue el caso de México.

Sin embargo, esto no impidió que las Armys gozaran los performances de sus canciones favoritas, como parte de la amplia discografía que la agrupación bajo el sello de Big Hit Music cuenta desde el 2013, año de su debut.

Recaudación de Permission to Dance

Concierto en vivo de BTS transmitido en cines rompe récords

Cabe resaltar que, la transmisión del concierto Permission to Dance on Stage - Seoul: Live Viewing, recaudó una taquilla mundial bruta de $32.6 millones durante el fin de semana, según un anuncio de los mánagers de los astros del K-pop.

Baepsae, Still with you, Black Swan, Blue & Grey, Butter, Permission to Dance, Spring Day, Anpanman, Idol y Fake Love fueron algunas de las piezas que las seguidoras mexicanas disfrutaron y cantaron a todo pulmón.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.