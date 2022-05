Concierto de SEVENTEEN en problemas con los invitados en silla de ruedas

Conciertos de SEVENTEEN en problemas con los invitados en silla de ruedas

Cuando se revelaron las normas e instrucciones de venta de entradas para Be the Sun, el próximo concierto de SEVENTEEN, los fanáticos expresaron críticas sobre la falta de consideración por los asistentes al concierto en silla de ruedas.

En Corea del Sur, los invitados en silla de ruedas que asisten a conciertos pueden comprar automáticamente un asiento contiguo para su tutor, pero HYBE no implementó esto en el proceso de emisión de boletos. Solo se permitía comprar una entrada por asistente al concierto por día.

La compañía discográfica Pledis Entertainment declaró que todos los asistentes al concierto tienen que usar reservas en línea para comprar boletos, pero aquellos en silla de ruedas pueden comprar a través de un agente de venta de boletos para comprar un asiento para silla de ruedas.

También se harán provisiones para los tutores, pero incluso sin un acompañante, la disquera explicó que el personal estará disponible para ayudar a los invitados en la sala del concierto.

Sin embargo, los fanáticos dicen que aún es poco probable que los tutores de los invitados en silla de ruedas también puedan comprar un boleto. Una madre comentó:

"Mi hija en silla de ruedas es fanática de los compañeros de agencia de HYBE. No es que Gocheok Dome no tenga asientos para sillas de ruedas. No sé la razón por la que tienen que operar estos asientos perfectamente finos de esta manera exigente".

Los fanáticos critican aún más a HYBE ya que las regulaciones sólo se implementaron después de que Pledis Entertainment se convirtió en una subsidiaria de HYBE.

