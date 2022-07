¿Cómo ver In the Soop: Friendcation? El nuevo programa de BTS V y Wooga Squad

Si eres ARMY, es posible que quieras saber cómo ver In the Soop: Friendcation en tu país. Se trata del programa más nuevo de BTS V (Kim Taehyung) con otras cuatro superestrellas de Corea del Sur.

In the Soop: Friendcation es una docuserie y programa de viajes que sigue a cinco estrellas de Corea del Sur: el miembro V de BTS, el rapero Peakboy, el actor de la banda sonora #1 Park Hyung-sik, el actor de Parásitos Choi Woo-shik y el actor de drama coreano Park Seo-joon, mientras pasan el rato, comen y juegan, mejor conocidos como Wooga Squad.

El programa se basa en la docuserie de BTS, BTS in the Soop, que siguió a los siete miembros de la banda de K-Pop (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook) mientras pasaban tiempo juntos y se tomaban un descanso de su ocupada carrera musical.

La serie, que se emitió en la red de Corea del Sur JTBC y en la plataforma en línea Weverse de la compañía de gestión de BTS, HYBE, ha durado dos temporadas y 13 episodios.

In the Soop: Friendcation, que se transmite por JTBC y Disney Plus Asia, es uno de los tres proyectos que BTS y HYBE han planeado para Disney Plus. A continuación, La Verdad Noticias te comparte los otros proyectos:

BTS: Permission to Dance on Stage – LA, una película de concierto del espectáculo Permission to Dance de BTS en el Sofi Stadium de Los Ángeles en noviembre de 2021. BTS Monuments: Beyond the Star, una docuserie que sigue los últimos nueve años de la carrera de BTS y se espera que se estrene en Disney Plus en 2023.

Dado que In the Soop: Friendcation solo se transmite en este momento en Corea del Sur y en países asiáticos seleccionados, los ARMY de Latinoamérica quieren saber si pueden ver In the Soop: Friendcation en países como México.

¿Cuándo sale In the Soop: Friendcation?

In the Soop: Friendcation con V de BTS y Wooga Squad

In the Soop: Friendcation se estrena el 22 de julio de 2022 en la red coreana JTBC y Disney Plus Asia. También se espera que In the Soop: Friendcation se lance en Disney Plus en otras regiones, pero no se han anunciado fechas.

¿Cuándo se transmite In the Soop: Friendcation?

TAEHYUNG SE PUSO DE PUNTILLAS CUANDO SE TOMÓ LA FOTO, VOY A LLORAR 😭



FRIENDCATION WITH V #WoogaInTheSoop pic.twitter.com/FXVHWbniFa — cat⁷���� (@vminiecats) July 22, 2022

In the Soop: Friendcation se transmite los viernes a las 9 p. m. KST (8 a. m. ET/5 a. m. PT) en JTBC y a las 11 p. m. KST (10 a. m. ET/7 a. m. PT) en Disney Plus Asia.

¿Cómo ver In the Soop: Friendcation en Latinoamérica?

In the Soop: Friendcation está disponible para transmitir en Disney Plus Asia. Sin embargo, para ver el programa en otros países, los fanáticos necesitarán una cuenta de Disney Plus y una VPN, un servicio que permite a los usuarios configurar la ubicación de su computadora en otro país y acceder a sitios web que de otro modo estarían restringidos por ubicación.

Las VPN más populares que existen son ExpressVPN, NordVPN y PureVPN, todas las cuales ofrecen una garantía de devolución de dinero de 30 días. ¿Estás listo para ver el programa In the Soop: Friendcation con BTS V y Wooga Squad? ¡Nosotros sí!

