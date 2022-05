¿Cómo se llaman los integrantes de MustB?

MustB es un grupo de K-Pop formado el 10 de agosto de 2018. Antes de su debut, la boyband tenía siete chicos: Sang Woo, Do Ha, ONE, Siro, Woo Yeon, Hee Min y Chibin. Sin embargo, Siro, ONE y Hee Min decidieron dejar el grupo; tampoco explicaron los motivos.

Durante su etapa de debut se les sumó un nuevo integrante llamado Soo Hyun. Ya con 5 integrantes, es que tenemos al Must B actual representado por la agencia MUSTM Entertainment.

A continuación, te compartimos todo sobre las edades de los cantantes y su información sobre el debut. Recordemos que la boyband Must B está realizando su gira MUST B UNVEILED Live Concert: Latin American Tour 2022, según informó el portal eventbrite.

Edades y ocupación de los integrantes:

Tae Geon de 29 años es el Líder, Rapero y Bailarín.

Woo Yeon de 28 años es Vocalista y Bailarín.

Do Ha de 27 años es Vocalista y Bailarín.

Soo Hyun de 26 años es Vocalista y Bailarín.

Si Hoo de 23 años es Vocalista, Bailarín y Maknae (más joven del grupo).

¿Cuándo debutó MustB?

Must B debutó el 21 de enero de 2019 con su primer mini álbum. Este contiene las canciones “i want u” y “Time's up”. En 2020 realizaron su comeback con el EP Let me rise again y este tuvo un total de 9 canciones:

Intro: Let me rise again Realize Veil 사랑공식 (Love Formula) 그냥 말해 (Just say It) 다이아몬드 (Diamond) Time's Up i want u Shed A light

Según información de Drama Fandom, la canción principal "Realize" fue producida por NUVO y Ryan K. Estos dos ayudaron a planificar, dirigir y producir la canción. Del mismo modo, se comentó que "Shed a Light" es una canción que tomó mayor reconocimiento, ya que los integrantes de Must B escribieron la letra para agradecer el apoyo de sus fanáticos llamados “Muffin”.

Donde se realizará el MustB Tour 2022

Foto: MUSTM Entertainment

El Facebook oficial del grupo de K-Pop publicó que el Must B Tour 2022 se realizará en ciudades de Latinoamérica durante mayo de este año. ¡La ciudad de Mérida, Yucatán está incluida! Consulta la lista con las fechas y ciudades abajo:

05/06 - San Juan, Puerto Rico

05/07 - Humacao, Puerto Rico

05/12 - Ciudad de Panamá, Panamá

05/14 - Orlando, Florida (Estados Unidos)

05/20 - Tegucigalpa, Honduras

05/23 - San Salvador, El Salvador

05/29 - Mérida, Yucatán (México)

Recientemente, La Verdad Noticias confirmó que el grupo de K-Pop MustB llega a Mérida, Yucatán y fue visto paseando en las calles del centro histórico. Esto se debe a su concierto programado para el domingo 29 de mayo en el Palacio de la Música. El costo de los boletos es desde $733.19MXN hasta los $2136.72 MXN (que incluye varias sorpresas para los fans).

