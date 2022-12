¿Cómo se dice te amo en Corea del Sur?

Cualquier chica amante de los dorama y el K-Pop quiere aprender a decir “te amo” en coreano, pues siempre se menciona en las partes más románticas de las series coreanas. Asimismo, es lo que las fans gritan a sus idol favorito.

Por ello, hoy en La Verdad Noticias te contamos cómo se dice esta frase en el bello idioma asiático.

Las forma más popular en que las parejas se dicen “te amo” en Corea del Sur es “Saranghae” (사랑해) y se pronuncia "sa-ran-je-yó". Igual te mostramos que hay otras dos opciones para decirlo. Estas son: "ni-ga yo-a" que significa “me gustas'' y “dan-shin-i yo-a-yo” que también es “me gustas” pero se usa para más formalidad.

¿Cómo pedir matrimonio en coreano?

Así pides matrimonio en coreano.

Aprovechamos para enseñarte cómo se pide matrimonio en Corea del Sur, por si se te llega a presentar la oportunidad de decirlo. Se dice: neo nawa gyeolhon hae jullae? o 너 나와 결혼 해 줄래?.

