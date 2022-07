¿Cómo se creó el Wooga Squad?

Wooga Squad nació después de que Park Seo Joon formara un vínculo muy estrecho con Park Hyung Sik y Kim Taehyung (V de BTS) en el drama coreano de Hwarang: The Poet Warrior Youth en 2016.

Poco después, el amigo de toda la vida de Park Seo Moon, el rapero Peakboy, se unió el grupo seguido por el actor Park Seo Joon de Itaewon Class y el coprotagonista de Parásitos ganador del premio Oscar, Choi Woo Shik, con quien se había conocido por primera vez en 2012 en la comedia Shut Up Family.

¡El resto es historia! Este grupo de mejores amigos ha sido inseparable desde entonces. A pesar de que estas estrellas Hallyu pertenecen a diferentes espectros de la industria del entretenimiento, la cantidad de apoyo que se brindan entre sí es estupenda y abrumadora. Wooga Squad nunca deja de derretir los corazones de sus fans. Son los mayores porristas de cada uno.

Miembros del Wooga Squad

Fotografía de los miembros de Wooga Squad

El famoso grupo de celebridades coreanas está compuesto por los rompecorazones de K-Drama Park Seo Joon y Park Hyung Sik, el protagonista de Our Beloved Summer, Choi Woo Shik, el prometedor artista independiente Peakboy y V de BTS. Actualmente, los idols aparecen en el nuevo programa In The Soop: Friendcation.

¿Qué significa Wooga?

Según las especulaciones, The Wooga significa "FAMILIA". En un clip, V de BTS , el maknae (más joven) del grupo explica que 'Wooga' es una abreviatura de la frase, '¿Somos familia?' (¿Woori-ga Gajok-inga?). ¡Esto no podría ser más apropiado, ya que estos chicos están prácticamente unidos como hermanos!

