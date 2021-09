Cómo los fans de BTS están celebrando el cumpleaños de RM en 2021

Puede que RM no sea el miembro de BTS de mayor edad, pero es el líder de este galardonado grupo de K-pop. Los fanáticos lo adoran por su amabilidad y su sentido del humor único.

En 2021, algunos fanáticos, quienes también son conocidos como ARMY, están celebrando el cumpleaños de Kim Namjoon con contribuciones benéficas y nuevos objetivos de transmisión para sus canciones originales.

RM es el líder de BTS.

RM es un rapero, bailarín, compositor de BTS, y se presenta junto a Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V y Jungkook. Incluso tuvo un papel en la escritura de canciones como "Life Goes On" y "Boy With Luv".

Fuera de su trabajo con BTS, RM lanza música en solitario con el mismo nombre artístico. Creó el remix de "Seoul Town Road" con Lil Nas X, y luego lo interpretó con el grupo de K-pop para los premios Grammy.

Este miembro de BTS celebra su cumpleaños el 12 de septiembre. Como resultado, los fans apodaron la fecha como "Namjoon Day" e incluso planearon una celebración de cumpleaños en honor al galardonado rapero.

Así está celebrando ARMY el cumpleaños de RM en 2021

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, en el pasado los miembros de BTS fueron los destinatarios de algunos obsequios de los fanáticos bastante lujosos, incluidas barras de oro para el "Golden Maknae" del grupo.

Ahora, los fanáticos de BTS tienen proyectos especiales de cumpleaños para los ídolos, incluidos algunos para el cumpleaños de RM en septiembre de 2021. Eso incluye objetivos de transmisión para canciones creadas por RM.

Para Spotify, los fanáticos apuntaban a que canciones como “Forever Rain,” “Winter Flower,” e "Intro" Persona" tuvieran un mayor número de reproducciones. Días antes del cumpleaños del idol, algunos de esos objetivos ya fueron alcanzados por ARMY, según una publicación de Twitter.

En todo el mundo, hay eventos de café que celebran a este artista, donde los ARMY pueden unirse en persona en honor a RM. También hay algunos proyectos de caridad para que los fanáticos contribuyan en honor a este rapero.

Algunos fanáticos están celebrando con proyectos únicos relacionados con el arte. Eso incluye encabezados de "Namjoon Day", utilizados por los fanáticos de BTS en plataformas de redes sociales como Twitter.

