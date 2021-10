¿Cómo los BTS ARMY están celebrando el cumpleaños de Jimin en 2021?

A diferencia de otros miembros de Bangtan Sonyeondan, el cumpleaños de Jimin es el mes de octubre. Los BTS ARMY de todo el mundo celebran a este artista, su música y su cumpleaños. Estos son algunos de los "proyectos de cumpleaños" de Park Ji-min para 2021.

Junto con los miembros RM, Jin, Suga, J-Hope, V y Jungkook, Jimin aparece en canciones como "Permissions to Dance", "Boy With Luv" y "Life Goes On". También es la estrella de canciones en solitario como "Filter" de Map of the Soul: 7.

Jimin también es el Little Prince residente de Bangtan Sonyeondan, conocido por su personalidad dulce y generosa. El bailarín es Libra, nacido el 13 de octubre de 1995. Con su cumpleaños acercándose rápidamente, ARMY planeó varios proyectos en honor al miembro de BTS.

Eso incluye nuevos objetivos de transmisión para las canciones y vallas publicitarias de Jimin que proyectan su cara linda, sexy y encantadora. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que un ARMY de Tampico paga espectacular para felicitar a Jimin de BTS. A continaución, te dejamos más sorpresas preparadas por los fanáticos.

¿Cómo celebra ARMY el cumpleaños de Jimin en 2021?

BTS ARMY también esperan un VLive de Jimin por su cumpleaños

Jimin no celebrará su cumpleaños cara a cara con BTS ARMY. Sin embargo, los fanáticos planearon varios proyectos en honor a Baby Mochi. Hay objetivos de transmisión "Jimtober" para canciones como "Filter" y "Friends" con una lista de reproducción no oficial de Spotify para ayudar a los ARMY a alcanzar sus objetivos.

Inspirados en las imágenes conceptuales florales de Jimin Be (Deluxe Edition), algunos fanáticos cambiaron sus diseños de Twitter por temas deportivos de "niño de las flores Jimin". La estética suave representa bien al ídolo, ya que algunos notaron su comportamiento amable hacia ARMY y otros miembros de BTS.

A partir del 2 de octubre, ARMY estrenó un proyecto para celebrar el cumpleaños de Jimin con vallas publicitarias fuera de HYBE, la etiqueta de entretenimiento de este grupo de K-Pop. Esta no sería la única cartelera con un mensaje de cumpleaños para el ídolo, ya que algunos aparecen en las ciudades más grandes y concurridas del mundo durante octubre.

Este 2021 también marca el regreso de BTS a los conciertos en estadios con sede en Estados Unidos. Solo unos días antes del cumpleaños de Jimin, algunos fanáticos compraron boletos para las presentaciones de diciembre de 2021, celebrando en las redes sociales.

Las celebraciones de cumpleaños anteriores incluyeron una burbuja gigante de 'Serendipity' y un festival temático de Jimin.

Los ARMY conocen a este artista desde hace más de siete años. Como resultado, los cumpleaños pasados incluyeron algunos proyectos bastante especiales. El año pasado en Seúl, los fanáticos crearon una exhibición de tamaño natural inspirada en la presentación en vivo de Jimin de "Serendipity", con una burbuja y regalos dorados. Las celebraciones no terminaron ahí.

¿Cuántos años cumplió Jimin?

El cumpleaños de Jimin en 2021 celebra sus 26 años

Jimin cumplió 25 años en otubre de 2020 y este año celebrará su 26 cumpleaños en edad internacional. Según International Business Times, en 2020, Jimin fue el primer artista coreano en tener su propio "festival temático" en Myeongdong.

En 2018, ARMYs donaron a Mind Leaps, una organización sin fines de lucro que ayuda a preparar a niños pobres y refugiados para la educación a través de la danza, en honor al vocalista. Jimin no ha revelado sus planes de cumpleaños a los fanáticos, aunque algunos fanáticos esperan publicaciones de Twitter de los otros miembros.

El video musical "Permission to Dance" ahora está disponible en YouTube, al igual que los videos musicales de canciones como "Serendipity". El álbum Map of the Soul: 7 y más música de BTS está disponible para transmisión en Spotify, Apple Music y la mayoría de las plataformas principales.

