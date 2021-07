¿Cómo es el logo de BLACKPINK?

BLACKPINK es el nombre de la girlband de K-Pop, que se formó en 2016 y lanzó su primer álbum el mismo año. El grupo está formado por cuatro chicas, que son Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa. Las artistas son increíblemente populares en las redes sociales y hoy te compartimos todo sobre el logo de BLACKPINK.

Este logo tiene una paleta de colores negra y rosa, donde la placa de identificación y el fondo suelen alternar sus colores. El fandom BLINKS lo identifica de inmediato y puede escoger dos estilos diferentes para mercancia oficial.

Estas estrellas de la agencia YG Entertainment forman un grupo con una imagen muy distinta. Podemos decir que BLACKPINK es joven, enérgico, elegante. La identidad visual de la banda es un acompañamiento perfecto para su carácter y género musical. A continuación, La Verdad Noticias te explica sobre su significado e historia del grupo.

Significado del logo de BLACKPINK

La banda de K-Pop femenino eligió el significado de su logo inspirado en los colores rosa y negro. El rosa es una representación comúnmente conocida de la feminidad, y el negro es fuerte y masculino; por lo que el grupo quería mostrar que no solo son hermosas damas, sino también individuos fuertes y talentosos.

El logo de BLACKPINK es minimalista y moderno, con sus líneas limpias y atrevidas es un reflejo del estilo y la moda, que las cuatro chicas valoran mucho. Está compuesto por una marca denominativa, que se coloca sobre un fondo rectangular. A veces, el logo se enmarca en un rectángulo de contraste.

El tipo de letra tradicional helvética de las letras en mayúsculas se equilibra con las letras invertidas "C" y "N", y "A" sin su barra horizontal. Hace que el logotipo sea único y reconocible, celebrando el espíritu joven y apasionado del cuarteto. El elegante y moderno logo de BLACKPINK se ejecuta en un tipo de letra sans-serif geométrica audaz con líneas gruesas y limpias y cortes rectos de las letras.

Las fuentes, que son bastante similares al logotipo de la banda, son Draft B Extra Bold y Enamelplate B, pero se ven únicas y memorables debido a algunos detalles adicionales. La paleta de colores oficial de la banda se basa en los tonos que componen su nombre: negro y rosa.

Logo de BLACKPINK rosa

El logo de BLACKPINK minimalista está disponible en tres combinaciones de colores diferentes: monocromo, rosa claro sobre blanco y rosa y negro. La barra horizontal de la letra "A" se mueve, lo que agrega nitidez y hace que todo el logotipo sea más angular, y la "C" y la "N" reflejadas añaden encanto y alegría. Te compartimos un ejemplo arriba.

Logo monocromo de BLACKPINK

Cuando el logo del grupo BLACKPINK se ejecuta en monocromo, evoca una sensación de seriedad, estabilidad y profesionalismo, y cuando aparece el color rosa claro en el emblema, agrega ternura y feminidad, junto con elegancia y chic.

¿Qué significa BLACKPINK?

El significado de BLACKPINK apunta a contradecir la percepción común del color rosa. Un comunicado oficial de JYP comentó: “El rosa se usa comúnmente para representar la belleza, pero BLACKPINK en realidad quiere decir que ‘Lo bonito no lo es todo'. También simboliza que son un equipo que abarca no solo la belleza, sino también un gran talento”.

¿Cuándo debutó BLACKPINK?

Foto: JYP Entertainment - BLACKPINK

Debutaron oficialmente el 8 de agosto de 2016 con el álbum sencillo Square One. Jennie fue el primer miembro en ser revelado (públicamente) y es conocida como "la princesa YG" en el grupo. El grupo de K-Pop femenino de YG Entertainment no tiene un líder “oficial”. Sin embargo, los fans han apodado a Jisoo como la líder "no oficial" del grupo.

Rosé es la vocalista principal, mientras que Lisa es la miembro más joven del grupo. En 2010, Lisa, de 13 años, hizo una audición para unirse al sello discográfico surcoreano YG Entertainment en Tailandia. ¿Qué piensas del logo de BLACKPINK?

