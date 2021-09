¿Cómo Deja Vu de ATEEZ se convirtió en la canción principal en Fever Part 3?

Se habla mucho del álbum Fever Part 3 de ATEEZ incluso antes de su lanzamiento, ya que es especial para Atinys por varias razones. No solo es el primer regreso de OT8 del año con Mingi regresando de su pausa, sino que también es el octavo mini álbum de la boyband de K-Pop.

Su sello musical KQ ENTERTAINMENT, se abstuvo de anunciar los pedidos anticipados hasta el 12 de septiembre porque resulta que el álbum tenía 810 mil pedidos anticipados. No solo es el mayor número de pedidos anticipados del grupo hasta la fecha, sino que recuerda su eslogan "8 Makes 1 team".

De igual forma, el grupo de K-Pop continuó la tradición de votar la canción principal con “Deja Vu” y “Eternal Sunshine”. La Verdad Noticias informó anteriormente, que ATEEZ canta 'WONDERLAND' en una divertida versión al español y ahora te comparte más detalles del nuevo álbum “Fever Part 3”.

Canción principal de Fever Part 3 de ATEEZ

(Foto: KQ) "Deja Vu", la canción principal en "Fever Part 3"

Dos pistas polos opuestos Deja Vu y Eternal Sunshine son dos grandes canciones en su respectivo género que dividieron al fandom, ya que Atinys tardó en decidir qué canción votar como tema principal. Puedes ver las actualizaciones en el Twitter oficial de ATEEZ.

El grupo de K-Pop también contó con celebridades como Rain, Jessi, Kim Jong-kook, Jiyeon de T-ARA, los comediantes Jae Pil y Shin Dong-yup, Park Hyunho y PSY para votar.

Finalmente, el 13 de septiembre a las 12 pm KST, el grupo anunció que “Deja Vu” había sido seleccionada como la canción principal de “Fever Part 3”.

Fecha de lanzamiento Fever Part 3

Pormocional de "Eternal Sunshine" (Foto: KQ)

“Fever Part 3” se lanzará el 13 de septiembre a las 6 pm KST (5 am ET). El álbum se debutará en todas las principales plataformas de transmisión de música como Spotify, Apple Music, MelOn y más. Se ha publicado una parte del calendario de este regreso:

Septiembre 13 - Comeback showcase on Universe app at 8 pm KST (7 am ET)

Septiembre 15 - Weekly Idol at 8 pm KST (7 am ET)

Septiembre 16 - ‘M Countdown’ at 6 pm KST (5 am ET)

KCON:TACT HI 5’s Hi Party at 8 pm KST (7 am ET)

DAY6’s Kiss Radio at 10 pm KST (9 am ET)

Septiembre 17 - ‘Music Bank’ at 5 pm KST (4 am ET)

‘2wilight Zone’ concert with The Boyz at 7:30 pm KST (6:30 am ET)

TVXQ Changmin’s Free Hug with Wooyoung and Jongho at 8 pm KST (7 am ET)

Septiembre 19 - ‘Inkigayo’

Septiembre 24 - KCON:TACT HI 5 show and meet-and-greet at 9 pm KST

Octubre 2 - The Fact Music Awards at 6 pm KST (5 am ET)

Lista de canciones Fever Part 3

Promocional "Fever Part 3" en Instagram

Eternal Sunshine Feeling Like I Do Deja Vu - Canción principal Rocky All About You Not Too Late

“Eternal Sunshine” y “Deja Vu” estaban compitiendo por la canción principal y esta última ganó. Hongjoong y Mingi han contribuido a la letra de cada pista. Hongjoong también participó en la realización de “Rocky” y “All About You”.

“Rocky” es una llamada al gancho de la canción anterior “Win” de la boyband, que hace que los fanáticos se pregunten si es una continuación de la misma canción. Hongjoong agregó que quería hacer una canción de rock, por lo que “Rocky” tiene elementos de rock. Su canción favorita es “Not Too Late” y San reveló que Hongjoong lloró mientras la hacía.

Seonghwa agregó que “All About You” hizo que su corazón se acelerara mientras que “Feeling Like I D”' es una canción alegre que Atinys siente que definitivamente tiene un lado suave y curativo que no fue revelado en la vista previa. Anteriormente, informamos que Digimon Adventure confirma nuevo ending con el grupo de K-Pop ATEEZ.

¿Qué concepto tiene Fever Part 3 de ATEEZ?

ATEEZ en su cuenta de Instagram reveló fotos conceptuales de “Eternal Sunshine” y “Deja Vu”, así como fotos de las presentaciones previas de las dos canciones para que los fans puedan votar por su canción principal favorita.

Al igual que el animado y divertido “Eternal Sunshine”, sus fotos son brillantes y refrescantes con un concepto de verano. “Deja Vu” es significativamente más oscuro como sus sonidos de trampa espeluznante con los idols vestidos con trajes de cuero, mientras están sumergidos en agua o rodeados de autos.

Teaser y MV de Deja Vu de ATEEZ

Una vez más, para votar por las pistas principales, el grupo de K-Pop lanzó vistas previas de audio de un minuto para “Eternal Sunshine” y “Deja Vu” junto con vistas previas de las presentaciones en el canal oficial de YouTube, KQ ENTERTAINMENT. También lanzaron teasers de videos musicales para ellos.

“Eternal Sunshine” recordó a los fanáticos los momentos felices en “Wave”, mientras que “Deja Vu” nos da vibraciones de “Fast & the Furious” con los chicos vestidos con atuendos oscuros se reúnen alrededor de autos deportivos y miran fijamente a la cámara.

¿Qué significa ATEEZ?

El grupo de 8 miembros debutó en 2018

ATEEZ es un acrónimo de A TEEnager Z, también significa ·adolescentes que abarcan todo desde la A a la Z". Son un grupo de chicos de 8 miembros de Corea del Sur, bajo la compañía KQ Entertainment.

El grupo está compuesto por: Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung y Jongho. Debutaron el 24 de octubre de 2018 con Treasure EP.1: All to Zero. El 2 de noviembre de 2018, el grupo ATEEZ interpretó su canción "Pirate King" en Music Bank de KBS2.

