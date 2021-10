Coldplay y BTS lideran el Billboard Hot 100 con 'My Universe'

Coldplay y BTS se apoderan de la primera posición de la lista de canciones del Billboard Hot 100 con su nuevo sencillo colaborativo ‘My Universe’. Coldplay gana su segundo número uno y el primero desde 2008, mientras que los Bangtan Boys suman su sexto líder desde septiembre de 2020.

‘My Universe’ fue lanzado el pasado 24 de septiembre a través de Parlophone/Atlantic Records y es una vista previa de ‘Music of the Spheres’, el nuevo álbum de Coldplay que será publicado el próximo 15 de octubre en todas las plataformas de música en streaming.

ARMY celebra el nuevo triunfo de BTS en el Billboard Hot 100.

Cantada en su mayoría en inglés con algunas letras en coreano, la nueva canción de BTS y Coldplay es el número 1,129 en el puesto número 1 en los 63 años de historia del Hot 100 y el 57 en entrar en la cima. Recordemos que este listado combina la transmisión de todos los géneros de Estados Unidos: Audio y video oficial, transmisión de radio y datos de ventas.

‘My Universe’ y su éxito en datos

De acuerdo a información de MRC Data publicada por la revista Billboard, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ‘My Universe’ atrajo 11.5 millones de transmisiones en Estados Unidos y 5.5 millones de impresiones de audiencia de transmisión de radio; además, vendió 127,000 descargas y sencillos físicos combinados en su primera semana, la cual finalizó el 30 de septiembre.

La pista debuta en la cima de la lista de ventas de canciones digitales, siendo este el noveno número uno de BTS, extendiendo el récord del septeto de la mayor cantidad entre los grupos, y el segundo de Coldplay. Asimismo, el tema comienza en el N° 21 en Streaming Songs, y aunque no está en la lista de canciones de radio de todos los formatos la canción se dispara 38-23 en Alternative Airplay y debuta en el N° 29 en Adult Pop Airplay, así como en el N° 33 en Pop Airplay.

‘My Universe’ estuvo a la venta durante la semana de seguimiento por 69 centavos de dólar como descarga digital para su versión original, al igual que la versión original con ilustraciones alternativas que muestran sus letras y una versión instrumental. Una versión acústica y un remix de ‘Supernova 7’ fueron lanzados el 27 de septiembre. Asimismo, un CD single y un CD single ‘Epiphane Edition’ también estaban disponibles para su compra por $2.50 y $3.50 dólares respectivamente. Coldplay y BTS estrenaron el video de 'My universe' el 30 de septiembre.

Coldplay en el Billboard Hot 100

La agrupación logra tocar la cima del Billboard Hot 100 después de varios años gracias a BTS.

Coldplay reclama su segundo número uno en el Billboard Hot 100 desde que el tema ‘Viva La Vida’ liderara la lista del 28 de junio de 2008. El grupo esperó 13 años, tres meses y dos semanas entre cada N°1 y pone fin a la brecha más larga entre líderes desde Cher, cuyo sencillo ‘Believe’ ascendió a la cima de la tabla con fecha del 13 de marzo de 1999, un récord de 10 días antes de los 25 años desde la última vez que lideró con ‘Dark Breed’ en 1974.

Entre los grupos, la agrupación liderada por Chris Martin pone fin a la sequía número uno más larga en el Hot 100 desde que The Beach Boys llevaron a ‘Kokomo’ a la cima de la lista del 5 de noviembre de 1988, un mes menos de los 22 años desde la última vez que lideraron con ‘Good Vibrations’ en 1966.

Mientras tanto, ‘My Universe’ es el quinto Top 10 de los Hot 100 de Coldplay y el primero desde otra colaboración, ‘Something Just Like This’, con The Chainsmokers, la cual fue un éxito número 3 en abril de 2017. Coldplay apareció por primera vez en el listado con ‘Speed of Sound’, el cual debutó y alcanzó el puesto número 8 en mayo de 2005.

BTS en el Billboard Hot 100

BTS no ha dejado de figurar en la cima del Billboard Hot 100 desde septiembre del 2020.

BTS obtiene su sexto número uno en el Billboard Hot 100. Cabe destacar que ‘My Universe’ es el noveno top 10 del Hot 100 de los Bangtan Boys desde su primera aparición en el listado con el tema ‘Fake Love’, cuyo debut y pico número 10 ocurrió en junio de 2018. Aquí hay un resumen de sus sencillos líderes.

‘Dynamite’, tres semanas en el N° 1 a partir del 5 de septiembre de 2020.

‘Savage Love (Laxed - Siren Beat)’ con Jawsh 685 y Jason Derulo, una semana en el N° 1 el 17 de octubre de 2020.

‘Life Goes On’, una semana en el N° 1 el 5 de diciembre de 2020.

‘Butter’, 10 semanas en el número N° 1 desde el 5 de junio de 2021.

‘Permission To Dance’, una semana en el N° 1 el 24 de julio de 2021.

‘My Universe’, una semana en el número desde el día de hoy, 4 de octubre del 2021.

Fotografías: Redes Sociales